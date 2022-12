Oppo Find N2 Flip e Find N2, una valida alternativa ai pieghevoli Samsung

I produttori cinesi sembrano particolarmente propensi a presentare i loro prodotti prima della fine dell'anno, come visto di recente con il top di gamma Xiaomi 13, arrivato da poco e seguito a breve distanza dal lancio di Oppo Find N2 e Oppo Find N2 Flip, due pieghevoli che si pongono come concorrenti diretti di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Samsung Galaxy Z Flip 4.

Oppo li ha appena presentati in occasione dell'evento annuale Inno Day ma, come avvenuto per Xiaomi 13, inizialmente saranno disponibili solo in Cina. Tuttavia, Oppo è stata più specifica sui suoi piani globali rispetto a Xiaomi, confermando che Oppo Find N2 Flip arriverà anche sul mercato estero (Europa compresa) nel primo trimestre del 2023. Quindi tra gennaio e marzo 2023.

Purtroppo, al momento non si sa nulla sulla data di arrivo di Oppo Find N2, che potrebbe rimanere esclusivamente entro i confini cinesi, un po' come avvenuto per Oppo Find N.

Oppo Find N2 Flip è un pieghevole a conchiglia che propone un formato simile a Galaxy Z Flip 4 e Motorola Razr (2022), ma con dei particolari che lo rendono unico.

Il suo punto di forza sta nelle dimensioni dello schermo esterno che, a detta di Oppo, superano quelle di tutti gli altri pieghevoli in commercio consentendo di utilizzare agevolmente Oppo Find N2 Flip anche quando è chiuso.

Oppo afferma che il display consente di visualizzare fino a sei notifiche contemporaneamente, oltre a permettere di vedere l'anteprima delle foto scattate.

Find N2 Flip ha anche una batteria da 4.300 mAh, che secondo Oppo offre "dura tutto il giorno", oltre a un potente chipset MediaTek Dimensity 9000 Plus e a una cerniera "quasi invisibile".

Queste sono tutte le specifiche svelate dal produttore, per altri dettagli dovremo attendere il lancio Europeo.

Oppo Find N2 (Image credit: Oppo)

Per quanto riguarda Oppo Find N2, si tratta di un pieghevole più grande, sulla falsariga del Samsung Galaxy Z Fold 4. Ha un display principale AMOLED da 7,1 pollici (1792 x 1920) con una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz.

All'esterno invece troviamo un display AMOLED da 5,54 pollici (1080 x 2120) con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz; lo smartphone è alimentato da un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 affiancato da un massimo di 16 GB di RAM.

Il dispositivo offre fino a 512 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 4.520 mAh con ricarica da 67 W, supporto 5G e una fotocamera composta tre lenti, con un sensore principale da 50 MP f/1,8, un ultra-wide da 48 MP f/2,2 e un teleobiettivo da 32 MP f/2,0. Oppo Find N2 utilizza il sistema operativo Android 13 con l'interfaccia ColorOS 13 di Oppo.

Il rivestimento esterno è composto da uno strato di Gorilla Glass Victus presente sia sul fronte che sul retro (nei colori bianco e verde), mentre il retro del modello nero è rivestito in pelle vegana. Il peso è di soli 233 grammi in nero o 237 grammi nelle altre tonalità, il che lo rende più leggero di iPhone 14 Pro Max, che pesa 240 grammi nonostante non sia pieghevole.

Motorola Razr (2022) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Analisi: chi vincerà sfida tra pieghevoli?

È un anno ricco di novità per i telefoni pieghevoli e soprattutto per quelli a conchiglia. Oppo Find N2 Flip dovrà infatti affrontare la concorrenza di Samsung Galaxy Z Flip 4, ma anche di Motorola Razr (2022).

Non avendo tutte le specifiche del nuovo pieghevole Oppo è difficile mettere a paragone le specifiche di questi modelli ma, da quello che sappiamo finora, Find N2 Flip sembra distinguersi dalla concorrenza per l'ampio schermo esterno e per la batteria da 4.300 mAh, significativamente più grande rispetto a quella da 3.700 mAh dello Z Flip 4 e a quella da 3.500 mAh del Motorola Razr (2022).

Anche la cerniera "invisibile" dovrebbe essere un punto a favore del pieghevole Oppo, ma potremo dare un giudizio più accurato a riguardo solo quando avremo modo di provarlo.

Per quanto riguarda il Motorola Razr (2022), i punti salienti includono una frequenza di aggiornamento da 144Hz, mentre Samsung Galaxy Z Flip 4 offre la resistenza all'acqua, e sia il Samsung che il Motorola hanno un potente chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Come si posizionerà Oppo Find N2 Flip rispetto ai concorrenti? Per ora è impossibile dirlo, ma dalle premesse Find N2 Flip sembra avere tutte le carte in regola per dire la sua in un confronto con gli altri pieghevoli.