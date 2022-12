Xiaomi 13 e 13 Pro sono arrivati (e sono molto simili agli ultimi iPhone)

Il 2022 sta per volgere al termine, ma continuano a uscire nuovi smartphone Android che rimarranno popolari per buona parte del 2023. Gli ultimi arrivati sono Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, rispettivamente da 6,36" e 6,73" e con un design molto diverso.

Il più piccolo dei due è molto simile a un iPhone, con bordi piatti e modulo della fotocamera di forma squadrata. La versione Pro invece presenta linee più morbide, con bordi curvi e un'estetica più simile agli smartphone Samsung, preferendo la ceramica al vetro per la scocca.

Entrambi gli smartphone Xiaomi montano il processore Snapdragon 8 Gen 2. Il modello Pro ha un display OLED a 120Hz con risoluzione 3200 x 1440, mentre il più piccolo ha una risoluzione di 2400 x 1080. Entrambi hanno 8GB o 12GB di RAM, e 128GB, 256GB o 512GB di spazio di archiviazione. Xiaomi 13 Pro ha una batteria da 4.820mAh con ricarica rapida da 120W, mentre il modello base ha una batteria da 4.500mAh con ricarica rapida da 67W.

Entrambi supportano la ricarica cablata da 50W, lo standard Wi-Fi 6E e sono certificati IP68 contro le infiltrazioni di liquidi e polvere.

Come già accennato, il modulo fotografico ricorda decisamente quello degli iPhone ma con una copertura trasparente che protegge tutti e tre i sensori. Una piccola linea divisoria è presente tra le lenti, e in teoria dovrebbe arginare il riflesso della copertura. Il modello Pro ha un sensore principale da 50MP, un grandangolo da 50MP e un teleobiettivo da 50MP. Il modello base ha un sensore per la fotocamera principale più piccolo, insieme a un teleobiettivo da 10MP e un grandangolo da 12MP.

La data di uscita in Italia non è ancora stata annunciata, ma i prezzi di partenza sono di 3.999 yuan per Xiaomi 13 (circa 545€) e di 4.999 yuan per Xiaomi 13 Pro (circa 680€). Riusciranno a conquistarsi un posto tra i migliori smartphone del 2023?