Recensione Master & Dynamic MW07 Plus

Senza ombra di dubbio i MW07 Plus sono tra i migliori auricolari true wireless che potete comprare al giorno d’oggi. Master & Dynamic ha progettato infatti questo modello curandone tutti gli aspetti: dall’esperienza di ascolto sino alla custodia solida ed elegante, passando per un design più che alla moda. Anche se esistono pur sempre auricolari con una qualità audio migliore o con una più efficiente riduzione del rumore, i MW07 Plus si collocano nel perfetto punto di equilibrio tra design, funzionalità e suono.

Quando i primi Master & Dynamic MW07 sono arrivati sul mercato non abbiamo potuto fare a meno di apprezzarne il design e la qualità audio, ma nutrivamo ancora qualche perplessità che non ci permetteva di considerarli tra i migliori true wireless in circolazione.

L’autonomia era appena sufficiente e, onestamente, risultavano davvero costosi rispetto a quello che avevano da offrire. In fin dei conti, però, si è trattato di un debutto più che discreto di Master & Dynamic sul mercato dei true wireless.

A distanza di un anno, abbiamo oggi tra le mani una versione riveduta e corretta degli auricolari, non a caso chiamati MW07 Plus. Dopo aver trascorso un intero mese in compagnia di questi true wireless abbiamo avuto la conferma che i MW07 Plus non sono semplicemente un aggiornamento rispetto al modello precedente, ma rappresentano un salto di qualità a tutti gli effetti per Master & Dynamic in questo settore.

I MW07 Plus hanno lo stesso design che abbiamo imparato ad apprezzare con il modello precedente, ma portano a un livello superiore l’esperienza di ascolto sotto ogni singolo aspetto.

La novità principale è sicuramente l’autonomia, dato che, con una singola carica, gli auricolari riescono a funzionare per una decina di ore: un passo in avanti considerevole rispetto al modello precedente e alla sua modesta autonomia di tre ore e mezza.

Gli MW07 Plus sono inoltre forniti di una tecnologia di riduzione totale del rumore (ANC) e una custodia-batteria ancora più grande che può supportare fino a tre cariche complete, permettendo così di usare potenzialmente per 40 ore questi true wireless con una sola ricarica.

Prezzo e uscita

I MW07 Plus sono arrivati in Italia lo scorso ottobre con un prezzo al pubblico consigliato di €299.

Se cercare la migliore qualità audio possibile, i meno costosi Sennheiser Momentum True Wireless potrebbero essere più adatti a voi, ma dovrete abbassare le vostre aspettative sia in termini di autonomia che di comfort, inoltre dovrete fare i conti con lunghi e fastidiosi tempi di ricarica quando riponete gli auricolari nella custodia.

(Image credit: Lewis Leong)

Design

Ogni giudizio sul design è puramente soggettivo, ce ne rendiamo conto, ma siamo dell’idea che i Master & Dynamic MW07 Plus siano, ora come ora, tra gli auricolari true wireless più belli sul mercato. I MW07 Plus sono disponibili in quattro colorazioni molto particolari: Steel Blue, White Marble, Tortoiseshell e Black Quartz.

Il modello di colore nero è quello che abbiamo testato per questa recensione, e secondo noi è anche quello che più viene valorizzato dal design realizzato da Studio 35 in collaborazione con il campione NBA Kevin Durant.

Lo schema di tasti è lo stesso del modello precedente: i controlli sull’auricolare sinistro permettono di regolare il volume, mentre sull’auricolare destro si trova il tasto multifunzione. I controlli dei MW07 Plus sono molto intuitivi e il loro punto di forza sta nel fatto che i tasti sono fisici e non touch, e che i pulsanti si trovano sul bordo degli auricolari.

Questa scelta di design ha due conseguenze secondo noi molto apprezzabili: la prima è che c’è una sorta di gratificazione al tatto dovuta all’uso dei pulsanti fisici, mentre la seconda è che non dovrete fare pressione diretta sugli auricolari (e quindi sul vostro orecchio) come succede per i pulsanti di altri true wireless.

(Image credit: Lewis Leong)

Una funzionalità inedita fino a ora per questo modello Master & Dynamic è la riduzione del rumore attiva, che può essere attivata semplicemente tenendo premuto a lungo il tasto per abbassare il volume.

Parallelamente una pressione prolungata dell’altro pulsante vi permetterà di ascoltare meglio i suoni circostanti, che verranno riprodotti dai microfoni esterni per avere una migliore percezione di quello che accade intorno a voi.

Tutti i controlli vengono gestiti dunque attraverso i pulsanti presenti sugli auricolari e, a differenza di altri true wireless, non è necessario andarli a cercare tra gli intricati menu di un’app sul telefono (ogni riferimento agli Amazon Echo Buds non è puramente casuale).

I MW07 Plus, infatti, non possono essere gestiti attraverso un’applicazione sullo smartphone e questo rappresenta un aspetto ambivalente perché, se è vero che da una parte per gestirli non sarete costretti a dipendere dal telefono, dall’altra non avrete la possibilità di equalizzare il suono o personalizzare le funzioni dei pulsanti.

(Image credit: Lewis Leong)

La custodia-batteria è rimasta lo stesso piccolo scrigno in acciaio inox del modello precedente che si graffia con estrema facilità, ma poco importa perché ha un aspetto davvero bellissimo. In ogni caso, per evitare che si rovini, la confezione dei MW07 Plus include anche un sacchetto in tessuto che vi permetterà di tenerla al riparo.

Sotto la superficie elegante, la custodia è in realtà “carenata” e include anche una porta USB-C per la ricarica veloce che gli permette di arrivare al 50% di ricarica. Per gli amanti del total look, inoltre, la custodia in metallo si abbina perfettamente agli inserti metallici dello chassis dell’ iPhone 11 Pro .

Prestazioni

Master & Dynamic ha sempre esaltato la qualità audio dei suoi dispositivi e il MW07 Plus non fa eccezione: il suono è infatti ricco, dettagliato e ampio.

I bassi non saranno tra i più corposi ma sono netti e piuttosto profondi. I suoni medi accentuano quelli medio-bassi, che sono in grado di conferire al MW07 Plus un audio caldo nel suo complesso. Per quanto riguarda gli alti, invece, questi sono dettagliati e non risultano mai fastidiosi.

Anche se continuiamo a pensare che in termini di resa audio i Sennheiser Momentum True Wireless restino i migliori true wireless che potete comprare al giorno d’oggi, questi MW07 Plus non solo si avvicinano ma superano il modello della casa tedesca sotto ogni altro singolo aspetto.

(Image credit: Lewis Leong)

Non possiamo però usare parole altrettanto entusiaste sulla riduzione del rumore attiva (ANC) di questi auricolari Master & Dynamic: abbiamo accolto positivamente questa novità ma non siamo rimasti particolarmente impressionati.

La tecnologia ANC scelta per questi MW07 Plus, infatti, prevede l’uso dei microfoni esterni per creare un’onda sonora inversa, quando alcuni modelli della concorrenza per lo stesso scopo usano sia il microfono esterno che interno per ottenere una riduzione totale del rumore.

Il risultato è che l’ANC dei MW07 Plus è accettabile ma senza brillare particolarmente. I suoni esterni vengono fondamentalmente messi in secondo piano risultando in una massa indistinta, siamo dunque ben lontani da quell’effetto quasi di insonorizzazione offerto da modelli come Bose Noise Cancelling 700 o Sony WH-1000XM3 .

Siamo rimasti molto più soddisfatti, invece, dalla durata davvero incredibile della batteria che effettivamente è risultata fedele alle stime, diffuse da Master & Dynamics, di un’autonomia di 10 ore anche con ANC sempre attivo. Durante i nostri test i MW07 Plus hanno raggiunto 9 ore e 20 minuti di autonomia con una singola carica.

Quasi mai dunque ci siamo ritrovati con gli auricolari completamente scarichi, non solo perché effettivamente hanno una lunga autonomia ma perché la custodia è in grado di caricarli con estrema velocità.

Infine, dobbiamo segnalare che i microfoni dei MW07 Plus si sono rivelati davvero eccellenti: i familiari e gli amici con cui abbiamo parlato hanno trovato la nostra voce estremamente cristallina e non troppo disturbata dai rumori di fondo.

(Image credit: Lewis Leong)

Verdetto

Il prezzo di €299 può sicuramente essere considerato elevato, ma pensiamo che sia abbastanza giusto se confrontato a quello di modelli come gli Apple AirPods Pro , che costano €50 in meno. Spendendo questi soldi in più in ogni caso avrete auricolari con una qualità più alta in termini di batteria, suono e qualità audio. Sicuramente gli AirPods consentono un uso molto più versatile ma si situano decisamente sotto i Master & Dynamic quando si tratta di suono, solidità dei materiali e durata della batteria. Infine, se proprio volete risparmiare qualche euro, i Sony WF-1000XM3 restano sempre un’alternativa eccellente grazie anche al loro prezzo al pubblico consigliato di €250.