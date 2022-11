Amazon Fire HD 8 (2022) recensione

Amazon Fire HD 8 è un tablet che offre il minimo indispensabile per lo streaming video in mobilità. Se utilizzate gli altri servizi di Amazon, come Amazon Music o Amazon Alexa per controllare la vostra casa, il Fire HD 8 vi risulterà anche più comodo e conveniente. Non può competere con le opzioni più economiche dei tablet Samsung, ma se cercate un tablet a un prezzo stracciato, e se riuscite a trovarlo in offerta durante il Black Friday, è un buon acquisto da fare d'impulso.

Ci piacerebbe che il tablet Amazon Fire HD 8 ricevesse un serio upgrade, non come questo. Per trovare i miglioramenti rispetto al modello 2020 ci vuole un microscopio più che una lente d’ingrandimento: il nuovo tablet riceve un leggero potenziamento al processore e 1 gigabyte di RAM in più. Ma sono cambiamenti così insignificanti che non noterete nemmeno queste differenze.

Il Fire HD 8 è un tablet piccolo ed economico già a prezzo di listino, ma si può acquistare a prezzo più ridotto. Durante l’Amazon Prime Day, il modello precedente ha praticamente dimezzato il suo prezzo di lancio. I prime Day rappresentano un ottimo momento per acquistare i migliori tablet economici .

Per il prezzo di partenza di €115, è difficile consigliare questo tablet rispetto al Samsung più economico, ossia il Galaxy Tab A7 Lite. A metà del prezzo di listino fissato da Amazon è invece da prendere a occhi chiusi: chi vi potrà criticare? Sono entrambi tra i migliori tablet economici che si possano acquistare.

(Image credit: Future / Philip Berne)

A questo prezzo si porta a casa un prodotto economico, poco reattivo e con gravi bug nel software di sistema, ma che almeno svolge un lavoro sufficientemente buono nella riproduzione di film e serie TV. Se volete solo guardare i migliori contenuti su Amazon Prime Video o le migliori Serie TV su Disney+ non avrete grossi problemi. Se però mirate a giocare o a navigare sul web, vi accorgerete che non avete fatto un grosso affare.

Dopo aver letto la nostra recensione completa, potrete dare un’occhiata a numerose opzioni alternative nella nostra guida ai migliori tablet economici .

I tablet Amazon sono in grado di offrire un prezzo così aggressivo perché tagliano i costi in vari modi. Oltre all’hardware economico, Amazon risparmia anche sul software. Di fatto è un tablet Android, che gira su Android 11 (due generazioni indietro rispetto alla versione attuale), a cui aggiunge varie modifiche con la Fire OS 8.

Mancano i servizi e le app di Google. Niente Play Store o app Gmail, e non troviamo neanche il browser Google Chrome. Se volete usare Google Foto potete farlo tramite il browser web integrato per navigare sul sito di Google.

Ci sono tante app di produttori terzi, tra cui quelle dei vostri servizi di streaming video preferiti come Netflix e Hulu, e potete collegarvi a Facebook e Twitter con le relative app. Ma non potrete giocare ai più recenti giochi Android e non c’è un modo facile per eseguire app Android che non siano disponibili nello store per app di Amazon.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Gli upgrade hardware del Fire HD 8 2022 sono pochi e irrilevanti. Se si opta per il modello da 64 GB di storage, si ottengono 3 GB di RAM invece di 2 GB. Nell'uso normale, questo incremento non fa praticamente differenza, poiché il tablet è lento e poco reattivo anche nella nostra unità di prova che monta proprio 3 GB. È presente uno slot per schede microSD, quindi è possibile espandere lo spazio di archiviazione fisico (virtualmente anche fino a 1 TB) invece di pagare di più per una ROM più capiente.

Nessuno dei nostri problemi sperimentati con il modello precedente, il Fire HD 8 (2020) , è stato risolto. Lo schermo è ancora di pessima qualità: appare granuloso e poco nitido, e la risoluzione è bassa. Il nome “HD” tablet non deve ingannare: non si tratta di risoluzione Full HD 1920x1080, ma solo di HD cosiddetto “Ready” (1280x800), uno standard del 2005). La qualità costruttiva appare dozzinale, con molta plastica utilizzata per la scocca.

Se siete alla ricerca di un tablet economico in questa fascia di prezzo, potete trovare di meglio del Fire HD 8, ma se il prezzo scende parecchio durante le giornate di saldi Amazon, non è una scelta malvagia portarsi a casa per pochi spiccioli un tablet da utilizzare come schermo aggiuntivo.

Amazon Fire HD 8 (2022): Prezzo e disponibilità

€114,99 / €129,99 per 32 GB (con e senza pubblicità); €129,99 / £159,99 per 64 GB (con e senza pubblicità)

Costa più del modello 2020

Amazon ha una storia di grandi sconti a suo favore

Amazon Fire HD 8 (2022) è stato messo in vendita il 19 ottobre ai prezzi di €114,99 / €129,99 per la versione 32 GB (con e senza pubblicità) e €129,99 / £159,99 per la versione 64 GB (con e senza pubblicità). La versione con ROM da 64 GB offre anche 3 GB di RAM invece di 2 GB. In teoria è un upgrade che potrebbe fare la differenza, ma le performance insufficienti del tablet ci hanno convinto che 1 GB di RAM è un upgrade che non sposta gli equilibri.

Il Fire HD 8 (2022) costa di più del modello 2020. Comprendiamo che l'attuale scenario economico implichi un aumento dei prezzi, ma in questo particolare caso la pillola è ancor più dura da mandare giù visto che non si ottiene molto di più a fronte del costo maggiorato. Il processore ha due core in più, che forse valgono qualche dollaro in più.

Per il resto, abbiamo le stesse dimensioni e stessa risoluzione dello schermo, le stesse fotocamere e lo stesso spazio di archiviazione del modello 2020. Il tablet più vecchio è inoltre stato in saldo con uno sconto di oltre il 50% durante il Prime Early Access.

Tutto questo per dire che non dovreste acquistare questo tablet a prezzo pieno: Amazon offre spesso sconti generosi sui tablet che fanno inevitabilmente calare a cascata anche il prezzo dei modelli inferiori, che arrivano così a costituire , soprattutto durante il Black Friday , che sono quasi irresistibili.

Amazon Fire HD 8 (2022): Design

Praticamente lo stesso da 4 anni

Grosso e spesso, tanta plastica

Fatto per durare e per resistere a una caduta

(Image credit: Future / Philip Berne)

L'Amazon Fire HD 8 (2022) è praticamente lo stesso dispositivo di due anni fa. I pulsanti e le porte si sono leggermente spostati, ma come dimensioni e misure differisce solo di un millimetro in ogni dimensione rispetto al suo predecessore.

Il Fire HD 8 sembra costruito appositamente per affrontare le cadute e Amazon infatti lo conferma. L'azienda dichiara che nei test di caduta il Fire HD 8 è due volte più resistente del Fire HD 8 dell’ Apple iPad mini (2021) . Ha l’aspetto di un giocattolo, quindi tale caratteristica ha perfettamente senso.

La fotocamera frontale si trova sulla parte superiore del tablet quando questo è posizionato in modalità orizzontale, ad esempio quando viene applicata una delle custodie di Amazon disponibili a parte come accessori a pagamento, custodie che includono un’asticella di supporto che agisce da stand. Quando si tiene il tablet in verticale, la fotocamera si trova sul lato dello schermo, il che risulta più naturale nelle videochiamate rispetto a uno sguardo troppo alto o basso. È un tocco di classe, anche se forse è stata una situazione fortuita piuttosto che una scelta ponderata.

Il tablet può però confondersi sull’azione che inviamo col bilanciere del volume: se ruotiamo il tablet troppo velocemente, premendo il volume verso l'alto otterremo l’effetto inverso, ovvero l’abbassamento del volume.

Apprezziamo il fatto che questo tablet includa alcune tecnologie considerate ormai fuori moda per un dispositivo mobile, tra cui la porta jack 3,5 mm per le cuffie e la memoria espandibile. Si tratta quindi di un ottimo dispositivo da consegnare a un bambino per una piacevole e intuitiva visione di contenuti multimediali, magari mentre viaggia in auto seduto sul sedile posteriore. Inoltre, le cuffie con cavo sono più economiche di quelle wireless e non hanno l’inconveniente di essere facili da perdere per strada.

La memoria espandibile consente di non avere bisogno di una connessione di rete quando si è fuori casa. È sufficiente scaricare una tonnellata di contenuti su una scheda microSD per poter effettuare lo streaming indipendentemente dalla presenza di una connessione Wi-Fi, e in questo modo si consuma anche meno batteria durante la riproduzione.

Amazon Fire HD 8 (2022): Schermo

LCD con risoluzione 1280 x 800

Non raggiunge lo standard Full HD

Buono per le serie TV ma non molto adatto alla lettura

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il display dell'Amazon Fire HD 8 ha un aspetto economico, ma va bene per guardare film e serie TV. Il pannello LCD ha una risoluzione piuttosto bassa, che si ferma 1280 x 800 pixel, quindi molto più vicino allo standard 720p che al 1080p, un po’ anacronistico visto che ormai tutti i tablet e gli smartphone economici arrivano almeno a full HD.

Tuttavia, la risoluzione inferiore non è la nostra principale preoccupazione. Lo schermo appare un po' sbiadito e sgranato. Manca di contrasto e di colori intensi. Non è molto luminoso, quindi non è un buon schermo per guardare contenuti multimediali all'aperto durante una giornata soleggiata, figuriamoci sotto la luce diretta dei raggi solari.

I testi non sono di facile lettura, o almeno non tanto quanto vorremmo, quindi sicuramente consigliamo a tutti gli utenti che intendono utilizzarlo come dispositivo da lettura di preferire i Kindle al Fire HD 8, quantomeno se siete appassionati di eBook. I giochi risultano più pixellati dei video. La risoluzione bassa unita alle performance terribili, rendono i giochi un’esperienza veramente poco godibile.

Amazon Fire HD 8 (2022): Specifiche, prestazioni e fotocamera

Processore esa-coreSix-core più veloce del 30% rispetto al modello precedente

La batteria dura 13 ore come afferma Amazon

Carica molto lenta

(Image credit: Future / Philip Berne)

La differenza maggiore tra l'Amazon Fire HD 8 (2022) e il modello 2020, secondo la scheda tecnica, è il nuovo processore MediaTek. Non entreremo troppo nei dettagli, ma il vecchio processore utilizzava quattro core, mentre il nuovo ne ha sei. Amazon afferma che tale transizione permette un miglioramento del 30% delle prestazioni.

Tale dichiarazione, però, non trova conferma nel mondo reale. Questo tablet è lento, molto lento. Quando si tocca lo schermo, c'è un ritardo prima di avere l’azione corrispondente. Le app si aprono con ritardo. Tutto sul tablet si muove lentamente e la reattività complessiva è decisamente scarsa.

La buona notizia è che la riproduzione dei video avviene in modo fluido, e questa è la caratteristica principale che vogliamo su questo tablet. Una volta avviata la riproduzione di un episodio, sia esso scaricato su memoria interna o micro SD, o trasmesso in streaming tramite Wi-Fi, non si è mai verificato un lag o un blocco. La versione di Amazon del vostro servizio di streaming preferito è uguale a quella della vostra smart tv in salotto.

La batteria del Fire HD 8 mantiene le promesse di Amazon. Abbiamo ottenuto più di 13 ore di autonomia con la riproduzione dei video scaricati sulla scheda di memoria. Si tratta di un tablet ideale per la visione durante lunghi viaggi in auto o in aereo.

La ricarica avviene in cinque ore con l'alimentatore da 5 W in dotazione, ma il tablet utilizza l'USB-C, quindi se si dispone di un caricatore più veloce (da 15 W o più), è possibile caricare il Fire HD 8 in 2,5 ore.

È un tempo incredibilmente lungo, anche per un tablet. Specialmente ormai che siamo abituati alle ricariche ultra rapide da 65 W e oltre. Certamente ci sono diversi aspetti criticabili in questo tablet, ma una più alta velocità di ricarica è una delle cose che avremmo voluto vedere da anni, e oggi è una mancanza ancora più grave a nostro avviso.

Sia sul fronte che sul retro del Fire HD 8 (2022) è presente una fotocamera da 2 MP. Potrebbero essere utili per la scansione di codici QR o per le videochiamate di base, ma non le userete mai per scattare foto che siano degne di essere condivise.

Amazon Fire HD 8 (2022): Software

Android 11 sotto build dell’Amazon Fire OS 8

Non c’è accesso Google Play né ai servizi Google

La Show mode lo trasforma in un controller per Echo Show home

(Image credit: Future / Philip Berne)

Sebbene Amazon utilizzi Android di Google, non paga la licenza per tutte le funzioni di Google Play, quindi si ha accesso a una versione di Android di Amazon molto ridotta rispetto a quella che si trova su un tablet commerciale. Non ci sono app come Google Maps e Google TV, e nemmeno Google Play Store con tutti i suoi giochi. Non c'è nemmeno un'applicazione Gmail.

Il nostro dispositivo in prova era un modello con pubblicità (e per questo costa meno), quindi ogni volta che lo accendevamo c'era una pubblicità diversa mostrata come schermata di blocco. Lo schermo è resistente al tocco e abbiamo dovuto scorrere due o più volte per cancellare la pubblicità e inserire il codice di accesso.

Le pagine della schermata iniziale non sono personalizzabili e sono pre organizzate da Amazon. La schermata iniziale presenta tutte le app scaricate in basso e una barra delle app consigliate bloccata in alto, piena di app spazzatura.

Con uno swipe da sinistra si accede alla Libreria, che contiene le app e i contenuti Amazon, tra cui libri Kindle, audiolibri Audible e un elenco di Prime Video.

Facendo swipe da destra dalla Home, si ottiene la pagina Per te, che offre suggerimenti contestuali. Si può controllare il meteo, accedere alle app recenti e a una serie di suggerimenti di app da scaricare, acquistare e provare. Ci sono anche suggerimenti per le cose da dire ad Alexa.

Se si chiama Alexa, il Fire HD 8 risponde. Nei nostri test, ha risposto sempre dopo i dispositivi Amazon Echo e ha risposto più lentamente. Ha avuto più problemi di connessione e ci ha dato molti più errori.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il Fire HD 8 ha una modalità "Show" che lo trasforma in un dispositivo Echo Show. In questa modalità è però lento e poco reattivo, qualità molto negative per un hub di controllo della casa. Tuttavia, potrebbe diventare un’allocazione utile qualora abbiate preso il tablet spinti da un forte saldo e vi siete resi conto che non sapete bene cosa farne per via dei suoi deficit.

Se siete alla ricerca di un tablet in grado di eseguire tutte le applicazioni di cui avete bisogno, date un'occhiata al Samsung Galaxy Tab A7 Lite . Costa un po’ di più del Fire HD, ma lo surclassa praticamente in ogni ambito. Inoltre, ha pure una versione più aggiornata di Android (12) e ha il Play Store e tutte le app e servizi Google preinstallati.

Dovreste acquistare Amazon Fire HD 8 (2022)?

Compratelo se

Volete una “TV portatile” economica L’unica cosa che l’Amazon Fire HD 8 (2022) fa bene è riprodurre film e serie TV. L’app store di Amazon contiene tutti i nostri servizi di streaming video preferiti, ed è gradita la possibilità di espandere la memoria di archiviazione tramite scheda micro SD, in modo da poter scaricare tanti contenuti in anticipo da utilizzare dove non c’è internet.

Lo trovate in super sconto Amazon Fire HD 8 (2022) è già un tablet economico al prezzo di listino, ma ci sono tablet migliori a questo prezzo. Se Amazon lo metterà in saldo, e non dubitiamo che lo farà visto il trascorso dei suoi predecessori, potrebbe costituire un ulteriore incentivo all’acquisto.

Cercate un tablet per i vostri bambini Si capisce già al tatto che questo è un tablet che può resistere a una o più cadute. Se cercate un tablet economico da dare in mano ai vostri figli senza temere che si rompa subito, il Fire HD 8 (2022) è due volte più resistente dell’Ipad mini, almeno stando a quanto afferma il produttore.

Non compratelo se

Volete un tablet per giocare Ci sono pochissimi giochi disponibili sull’app store di Amazon e anche quelli che abbiamo trovato non si sono comportati bene su questo dispositivo, per via della GPU inadeguata. Anche i giocatori occasionali saranno delusi dai controlli poco reattivi e dalla grafica a bassa risoluzione. Questo è un display pensato per i film, non per i giochi.

Non siete abbonati ad Amazon Prime Se si sottoscrive un abbonamento ad Amazon Prime, si ottengono Prime Video, Prime Music, il cloud storage di Amazon e molto altro. Se non siete abbonati, farete meglio a scegliere un altro tablet, perché questi vantaggi sono ciò che rende questo tablet realmente utile.

Volete un tablet per il lavoro L'Amazon Fire HD 8 è sicuramente un tablet per chi desidera un intrattenimento portatile; se cercate un prodotto per la produttività, troverete il tablet Amazon praticamente inutile. Non ci sono applicazioni per la creatività o per il lavoro: persino la piattaforma di posta elettronica è difficile da trovare nei menu..

(Si apre in una nuova scheda) Amazon Fire HD 8 Plus Il Fire HD 8 è in sostanza un Fire HD 8 (2020) leggermente migliorato, quindi non c’è dubbio che sia uno dei migliori tablet economici. Ha 1 GB di RAM in più (3 GB), supporta la ricarica wireless (con un caricatore non incluso e così diventa simile a un Eco Show), e nella confezione è incluso un caricatore più veloce di quello standard.

(Si apre in una nuova scheda) Amazon Fire HD 10 Con uno schermo più grande con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200), l’ Amazon Fire HD 10 (2021) è ideale per chi vuole guardare film in completo relax. Questo è il suo più grande punto di forza, visto che è abbastanza lento nel far girare qualsiasi tipo di software, e la sua fotocamera posteriore è da soli 5 MP, nonostante sia migliore di quella del suo predecessore. Per un utilizzo frivolo e senza pretese, è un tablet ancora oggi valido.