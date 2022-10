Quando si desidera acquistare uno dei migliori tablet sotto i 200 euro può essere difficile trovare un modello valido, poiché il mercato è pieno di tablet low cost che sono economici anche nelle caratteristiche, oltre che nel prezzo.

D’altra parte 200 euro è una cifra molto contenuta e bisogna per forza rinunciare a qualcosa, o a molto; ma scegliendo con attenzione ci si può portare a casa uno strumento funzionale e con un buon livello di supporto. Chi vuole spendere una cifra modesta per un tablet sa che dovrà rinunciare alle caratteristiche di punta, come schermi OLED , processori veloci e quantità di spazio smisurato presenti sui migliori tablet, ma probabilmente sta solo cercando un dispositivo che faccia il suo dovere senza creare troppi problemi.

Nel 2022 il minimo è 3GB di RAM e 64GB di spazio. Niente di meno è accettabile, anche se si spende poco

Nello stilare la nostra guida abbiamo cercato tra i migliori tablet sotto i 200 euro i modelli più aggiornati, più supportati e soprattutto che avessero tutte le caratteristiche hardware necessarie per poterne usufruire pienamente.

In particolar modo riteniamo che nel 2022 un quantitativo minimo di 3GB di RAM per far girare la maggior parte dei software e 64GB di spazio su disco a sufficienza per caricarli, siano quasi il minimo sindacale. Per questa ragione abbiamo ignorato volutamente quei modelli che riteniamo dovrebbero uscire dal mercato, anche a fronte di un costo ancora più contenuto.

Spendere poco per qualcosa che non serve si rivela sempre una spesa inutile. Infine, se volete spendere qualcosina di più per comprare un (bel) po’ di funzionalità extra, potete anche dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori tablet da 300 euro.

Qui in Techradar testiamo moltissimi prodotti, ma la selezione di questi tablet è stata realizzata con l’aiuto delle schede tecniche fornite dai produttori. Ciò accade perché generalmente nessun produttore di tablet economici è interessato a far girare nelle redazioni i propri modelli di fascia bassa, e in secondo luogo le loro caratteristiche tecniche sono generalmente appiattite verso il basso, suscitando uno scarso interesse anche nella stampa specializzata.

Tuttavia, pur non avendo provato tutti i prodotti, i redattori di Techradar sono parecchio esperti. Conosciamo marche e modelli, e per prodotti del genere siamo in grado di esprimere una valutazione ragionata e affidabile anche "sulla carta".

Vi accorgerete che esistono alcune differenze rilevanti anche tra modelli pari prezzo e noi vogliamo aiutarvi a effettuare la scelta migliore nonostante abbiate un budget ridotto.

I migliori tablet sotto i 200€ a colpo d'occhio:

Samsung Galaxy Tab A8 (2021) Amazon Fire Tab HD10 (2021) Microtech e-tab LTE 10 pollici Blackview Tab 10 Lenovo tab M10 FHD Plus (2 gen) Lenovo tab M8 (3 gen) Majestic Tablet 10.1 4G 64GB Mediacom Smartpad Azimut 3 Lite 10.1 Hannspree Pad Apollo 2

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Galaxy Tab A8 (2021) Economico, ma sempre Samsung Specifiche Peso: 508 g Dimensioni: 246,8 x 161,9 x 6,9 mm Sistema operativo: Android 11 Dimensioni dello schermo: TFT LCD 10,5 pollici Risoluzione: 1920 x 1200 pixels, rapporto di 16:9 CPU: Unisoc Tiger T618 Memoria: da 3 a 4 GB di RAM e da 32 a 128 GB di spazio slot per microSD: si, microSDXC Batteria: 7040 mAh carica veloce da 15W Fotocamera Posteriore: 8 MP Fotocamera Frontale: 5 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Specifiche al top per la categoria Contro - Nessuna caratteristica esclusiva

Samsung Galaxy Tab A8 (2021) è uno dei tablet più economici della casa coreana, ma può far sfoggio di alcune caratteristiche di rilievo come uno spazio fino a 128GB e la ricarica veloce da 15W. Il suo corpo è piuttosto sottile, meno di 7 mm, nonostante la presenza di una batteria da oltre 7000 mAh. Per tale ragione è interessante anche il suo peso nella media della categoria. In definitiva, nonostante ci siano molti modelli Samsung più capaci di questo, pensiamo che Galaxy Tab A8 sia in grado di svolgere un ottimo lavoro, a patto di non scegliere il modello da soli 32GB che inevitabilmente diventerà “stretto” in pochissimo tempo per via della carenza di spazio.

(Image credit: Amazon)

2. Amazon Fire Tab HD10 Ottimo per i servizi Amazon Specifiche Peso: 468 g Dimensioni: 247 x 166 x 9,2 mm Sistema operativo: Android 9 (Pie) e Fire OS 7 Dimensioni dello schermo: TFT LCD 10,1 pollici Risoluzione: 1920 x 1200 pixels, rapporto di 16:9 CPU: Mediatek MT8183 Helio P60T Memoria: 3 GB di RAM e da 32 a 64 GB di spazio slot per microSD: no Batteria: 6500 mAh Fotocamera Posteriore: 5 MP Fotocamera Frontale: 2 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Ottima integrazione con i servizi Amazon Contro - Fire OS 7 si basa su una versione vecchia di Android

Amazon produce (e vende) diversi tablet della serie Amazon Fire Tab. Il nostro consiglio è di scegliere il modello da 10,1 pollici che è anche il più dotato dal punto di vista tecnico. Il processore octa core Mediatek MT8183 Helio P60T è tutt’altro che eccezionale, ma migliora di molto i modelli precedenti e si può trovare anche su altri esponenti della categoria, in questa fascia di prezzo. Le altre caratteristiche sono nella media della categoria, anche se superando (di poco) i 200€ ci si porta a casa il modello 3/64GB senza pubblicità.

Amazon fornisce i propri tablet del sistema operativo FireOS, un derivato di Android, che fa uso di un marketplace proprietario e non del classico Play Store di Google e ciò lo rende piuttosto limitato per quanto riguarda le applicazioni installabili di serie. Come punto di forza il tablet è ben integrato con i servizi Amazon, se siete clienti del colosso dell’e-commerce probabilmente vi ci troverete a vostro agio fin da subito. Memoria non espandibile, non essendoci uno slot per microSD. Nessun modello LTE (4G).

(Image credit: Microtech)

3. Microtech e-tab LTE 3 (ETL101A) 10,1” Un tablet progettato in Italia Specifiche Peso: 540 g Dimensioni: 243 x 161 x 9 mm Sistema operativo: Android 11 Dimensioni dello schermo: IPS LCD 10,1 pollici Risoluzione: 1920 x 1200 pixels, rapporto di 16:10 CPU: Unisoc Tiger T618 Memoria: 4 GB di RAM e 128 GB di spazio slot per microSD: si, microSDXC Batteria: 7000 mAh Fotocamera Posteriore: 13 MP Fotocamera Frontale: 8 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Buone specifiche Contro - Brand poco conosciuto

Microtech è un’azienda italiana che ha realizzato diversi tablet per il nostro mercato. e-tab LTE 10 è un tablet dalle discrete caratteristiche che può essere utilizzato anche quotidianamente per attività, come la navigazione e l’utilizzo della posta elettronica o l’uso di semplici software. Il suo chipset Unisoc Tiger è lo stesso montato nei tablet Samsung economici e fornisce delle prestazioni tutto sommato accettabili. In pratica è uno dei migliori tablet della sua categoria, cosa che lo pone in concorrenza diretta con i tablet Samsung di fascia bassa.

Rispetto a Galaxy Tab A8 è leggermente più spesso e più pesante, ma la differenza potrebbe essere irrilevante per la maggior parte degli utenti

(Image credit: Blackview)

4. Blackview Tab 10 Batteria e spessore sopra la media Specifiche Peso: 465 g Dimensioni: 243 x 162 x 8,4 mm Sistema operativo: Android 11 Dimensioni dello schermo: IPS LCD 10,1 pollici Risoluzione: 1920 x 1200 pixels, rapporto di 16:10 CPU: MediaTek MTK8768 Memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di spazio slot per microSD: si, microSDXC Batteria: 7480 mAh Fotocamera Posteriore: 13 MP Fotocamera Frontale: 8 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Ottima capacità della batteria Contro - Non c'è un'assistenza italiana

Blackview Tab 10 è un dispositivo di base che possiede tutte le carte in regola per far bene. Probabilmente non vi stupirà per la sua velocità, ma saprà svolgere il proprio lavoro senza difficoltà, in linea con le aspettative di un prodotto in questa categoria. Tab 10 offre una quantità di RAM e memoria sufficienti per caricare molti programmi e pertanto rimane da valutare solo il prezzo di acquisto come unico deterrente (o incentivo) al suo acquisto. Per il resto, la scocca del Tab 10 è un po’ spessa e anche il peso non è tra i migliori della categoria, in compenso monta una batteria piuttosto capiente che dovrebbe garantire un’ottima autonomia.

(Image credit: Lenovo)

5. Lenovo tab M10 FHD Plus (2 gen) Un tablet economico da Lenovo Specifiche Peso: 420 g Dimensioni: 241,5 x 149,4 x 8,3 mm Sistema operativo: Android 10 Dimensioni dello schermo: TFT LCD 10,1 pollici Risoluzione: 1280 x 800 pixels, rapporto di 16:10 CPU: Mediatek MT6762 Helio P22T Memoria: da 2 a 4 GB di RAM e da 32 a 64 GB di spazio slot per microSD: si, microSDXC Batteria: 5000 mAh Fotocamera Posteriore: 8 MP Fotocamera Frontale: 5 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Leggero e portatile Contro - Ci sono modelli Lenovo più validi (e costosi)

Questo tablet è leggermente più datato di altri modelli qui disponibili, pertanto andrebbe scelto solamente per il prezzo. Vi sconsigliamo il modello da 2/32GB perchè potrebbe essere deludente, meglio invece puntare alla versione più dotata da 4/64GB.

La risoluzione bassa rispetto alla media dei tablet di questo articolo è decisamente un punto a sfavore, ma potrebbe comunque andar bene per un bambino che utilizza dei software semplici oppure dei videogames.

(Image credit: Lenovo)

6. Lenovo tab M8 (3 gen) Piccolo e funzionale Specifiche Peso: 305 g Dimensioni: 199,1 x 122,8 x 8,2 mm Sistema operativo: Android 11 Dimensioni dello schermo: IPS LCD 8 pollici Risoluzione: 1280 x 800 pixels, rapporto di 16:10 CPU: Mediatek MT6762 Helio P22T Memoria: da 2 a 3 GB di RAM e 32 GB di spazio slot per microSD: si, microSDXC Batteria: 5100 mAh Fotocamera Posteriore: 5 MP Fotocamera Frontale: 2 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Piccolo ed estremamente portatile Contro - Specifiche migliorabili

Dobbiamo dire la verità: non siamo fanatici dei tablet piccoli. Un po’ perché i telefoni sono cresciuti a dismisura e si avvicinano ormai alle dimensioni di un piccolo tablet, dall’altra perché chi ha un tablet piccolo prima o poi sente l’esigenza di passare a qualcosa di più ampio. Nonostante ciò, abbiamo inserito il Lenovo M8 (3 gen) nella nostra classifica per dare un’alternativa a chi desidera un tablet economico di dimensioni modeste. Si tratta di un modello davvero senza pretese, ma pensiamo che per un uso occasionale possa comunque dire la sua. Oltretutto si rivela comodo da trasportare per via delle dimensioni ridotte e può essere infilato senza grandi problemi in una pochette o nella tasca di uno zainetto.

(Image credit: Majestic)

7. Majestic TAB 915 4G Va bene ma è un po' pesante Specifiche Peso: 558 g Dimensioni: 244 x 163 x 8 mm Sistema operativo: Android 11 Dimensioni dello schermo: IPS LCD 10,1 pollici Risoluzione: 1920 x 1200 pixels, rapporto di 16:10 CPU: Unisoc SC9863A Memoria: 3 GB di RAM e 64 GB di spazio slot per microSD: si, microSDXC Batteria: 6000 mAh Fotocamera Posteriore: 8 MP Fotocamera Frontale: 5 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Funzionale e aggiornato Contro - Spessore cornice molto elevato

Anche Majestic ha una linea di tablet economici, e TAB 915 4G è uno dei modelli di punta dell’azienda. Anche Majestic, come altri produttori, ha scelto di dotare il suo tablet di un chipset Unisoc che non fa delle prestazioni il suo punto di forza. Nonostante ciò, lo schermo full HD e lo spazio per memorizzare il software sono sufficienti per l’utilizzo anche quotidiano del tablet, a patto ovviamente di non pretendere prestazioni elevate nell’uso delle applicazioni. Riteniamo anche che TAB 915 4G avrebbe potuto essere un po’ più snello, considerato che monta una batteria non al top della categoria.

(Image credit: Mediacom)

8. Mediacom Smartpad Azimut 3 Lite 10.1 Economico e basilare Specifiche Peso: 570 g Dimensioni: 241,6 x 160,4 x 8,9 mm Sistema operativo: Android 11 Dimensioni dello schermo: IPS LCD 10,1 pollici Risoluzione: 1280 x 800 pixels, rapporto di 16:10 CPU: Unisoc SC9863A Memoria: 3 GB di RAM e 32 GB di spazio slot per microSD: si, microSDXC Batteria: 6000 mAh Fotocamera Posteriore: 5 MP Fotocamera Frontale: 2 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Estetica impeccabile Contro - Spesso e pesante

Lo Smartpad Azimut 3 di Mediacom è un altro dispositivo di fascia bassa che può servire con successo chi usa il tablet molto saltuariamente. Le sue caratteristiche tecniche lo posizionano in fondo alla categoria, principalmente per la scelta di un processore Unisoc piuttosto lento e per la risoluzione non eccezionale. Nonostante ciò, il tablet può usufruire di Android 11 e di una quantità di spazio sufficiente per le attività di base, come la navigazione e l’apertura di documenti.

(Image credit: Hannspree)

9. Hannspree Pad Apollo 2 Leggero ed economico Specifiche Peso: 450 g Dimensioni: 244 x 172 x 9,2 mm Sistema operativo: Android 10 Dimensioni dello schermo: TFT LCD 10,1 pollici Risoluzione: 1280 x 800 pixels, rapporto di 16:10 CPU: MediaTek MT8168 Memoria: 3 GB di RAM e 32 GB di spazio slot per microSD: si, microSDXC Batteria: 5000 mAh Fotocamera Posteriore: 5 MP Fotocamera Frontale: 2 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (Si apre in una nuova scheda) Pro + Molto leggero Contro - Specifiche ridotte all'osso

Hannspree Pad Apollo 2 è un tablet di fascia bassa, ideale per chi ne fa un uso solamente occasionale. Il suo punto di forza sta nel prezzo contenuto, mentre a livello tecnico è piuttosto basilare e può essere consigliato solamente a chi ha poche pretese. Non fa peggio di alcuni rivali, ma le sue caratteristiche lo relegano inevitabilmente nella parte inferiore della nostra classifica. Un’opzione valida principalmente per il prezzo contenuto o acquistandolo in offerta.