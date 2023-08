Samsung Galaxy S24 Ultra: la fotocamera promette bene, il chipset un po’ meno

Samsung Galaxy S24 Ultra è il prossimo smartphone top di gamma Samsung (non pieghevole) per il 2024 e, anche se mancano ancora mesi al lancio, grazie a numerosi leak e indiscrezioni iniziamo a farci un'idea di quelli che potrebbero essere i suoi punti forti, ma anche dei presunti punti deboli. Se da un lato ci aspettiamo una fotocamera più potente e aggiornata , dall’altro temiamo che il chip potrebbe non essere all’altezza delle aspettative.

Le ultime sul Galaxy S24 Ultra arrivano da Yogesh Brar, un leaker piuttosto conosciuto che finora si è dimostrato affidabile. In un post pubblicato su X (ex Twitter), il leaker afferma che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera principale da 200MP, una ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 50MP e un periscopio da 10MP, oltre a una selfie camera da 12MP. (fonte: Tom’s Guide)

Se queste specifiche vi sembrano familiari è perché sono le stesse della fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra , con un'unica eccezione: il top di gamma Samsung dello scorso anno ha un teleobiettivo da 10MP, mentre sul nuovo modello c’è un tele aggiornato da 50MP.

Samsung Galaxy S24 Ultra
Rear Cam: 200MP + 12MP (UW) + 50MP (tele) + 10MP (periscope)
Selfie: 12MP
Battery: 5,000mAh, 45W charging
SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

Non è la prima volta che sentiamo dire che il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe avere una fotocamera con teleobiettivo da 50MP e, sebbene il livello di zoom non sia indicato, alcuni leak sostengono che disporrà uno zoom ottico 3x, mentre il periscopio da 10MP dovrebbe offrire uno zoom 10x - in altre parole, gli stessi livelli di zoom del Galaxy S23 Ultra.

A conti fatti non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, ma lo zoom ottico 3x aveva sicuramente bisogno di un ammodernamento, dato che l'obiettivo e il sensore sono stati un po' trascurati negli ultimi modelli Ultra. Inoltre, anche se questa fuga di notizie si rivelasse corretta non escludiamo che Samsung abbia investito su nuovi sensori anche per le altre fotocamere pur mantenendo i megapixel invariati. Questo vorrebbe dire che, nel complesso, il comparto fotografico ha ricevuto un aggiornamento degno di nota.

Del resto, come detto in fase di recensione, le fotocamere del Samsung Galaxy S23 Ultra sono davvero impressionanti, quindi Samsung non ha bisogno di fare i salti mortali per conservare il suo posto tra i migliori cameraphone in commercio.

Il chipset potrebbe deludere

Brar elenca anche altre specifiche dell’S24 Ultra, tra cui il chipset, che a quanto pare sarà uno Snapdragon 8 Gen 3 o un Exynos 2400, a seconda della regione in cui ci si trova.

Per anni Samsung ha fornito chipset diversi in base alle aree geografiche di riferimento, ma con la gamma Samsung Galaxy S23 ha adottato un approccio differente includendo il chipset Snapdragon 8 Gen 2 indipendentemente dalla regione, mossa gradita da gran parte degli utenti.

Notoriamente, i chipset Exynos di Samsung non offrono le stesse prestazioni di quelli Snapdragon, quindi in passato alcuni utenti sono stati penalizzati rispetto ad altri. Inoltre, dato che la maggior parte dei telefoni rivali utilizza chipset Snapdragon, questo ha reso i telefoni di punta di Samsung meno appetibili di altri smartphone Android di fascia alta.

Non è detto che l'Exynos 2400 subisca la stessa sorte, ma è probabile che uno di questi chipset sia comunque migliore dell'altro, ed è un peccato che Samsung abbia deciso di fare un passo indietro in tal senso. Tuttavia, dato che lo Snapdragon 8 Gen 3 è molto costoso, questa scelta non ci sorprende più di tanto.

Inoltre, Brar sostiene che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 45W, la stessa del modello attuale. Nelle risposte al thread, Brar afferma anche che il prossimo top di gamma Samsung costerà più del Galaxy S23 Ultra e che verrà lanciato a gennaio, ovvero a poco meno di un anno dal lancio della linea Galaxy S23 avvenuto a febbraio 2023.