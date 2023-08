Samsung Galaxy S24 Ultra: importanti novità in arrivo per la fotocamera

I Galaxy Ultra di Samsung sono noti al grande pubblico per le loro eccellenti doti fotografiche. Non a caso il Samsung Galaxy S23 Ultra è attualmente al primo posto nella nostra classifica dei migliori smartphone fotocamera e, se le ultime indiscrezioni si rivelassero fondate, molto probabilmente il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà nettamente superiore al suo predecessore, perlomeno in un campo specifico.

Per mantenere il primato in ambito fotografico, Samsung sarà costretta ad apportare alcuni aggiornamenti sostanziali al comparto fotografico dei suoi top di gamma, cosa che non fa da diversi anni; l'unico aggiornamento degno di nota dai tempi del Galaxy S21 Ultra ha riguardato la fotocamera principale. Tuttavia, con l'arrivo del Samsung Galaxy S24 Ultra sembra che anche lo zoom potrebbe ricevere un aggiornamento importante.

Questo è ciò che sostiene @UniverseIce, un leaker molto conosciuto che secondo il quale Samsung Galaxy S24 Ultra sarà equipaggiato con un teleobiettivo da 50MP e zoom ottico 3x. Questo andrebbe a sostituire il sensore da 10MP utilizzato dai tre modelli precedenti.

Exclusive: The Samsung Galaxy S24 Ultra will feature a 50MP 3x telephoto camera!August 9, 2023 See more

L'aggiornamento è notevole, perlomeno in termini di megapixel, anche se ovviamente una fotocamera non va mai giudicata per la sua risoluzione. Saremmo comunque sorpresi se non si trattasse di un sensore superiore a quello attuale, quindi siamo convinti che ci siano altri vantaggi che scopriremo al momento del lancio.

Considerando che lo zoom è tra le lenti più usate da chi scatta con lo smartphone avere un sensore con maggiore densità di pixel potrebbe comportare grandi vantaggi, soprattutto in post produzione dato che più megapixel equivalgono a una maggiore versatilità in termini di ritaglio.

Tuttavia, trattandosi di un leak non possiamo dare per certo l'aggiornamento. Sebbene @UniverseIce sia una fonte generalmente attendibile, in passato ha affermato che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrebbe mantenuto lo stesso sensore teleobiettivo 3x del Galaxy S23 Ultra, quindi si è appena contraddetto.

Un aggiornamento sperato, ma non certo

In effetti, i leak circolati finora sulle fotocamere del Samsung Galaxy S24 Ultra sono tanti e spesso contraddittori tra loro, per cui è difficile farsi un'idea chiara di cosa aspettarsi.

Una fonte, ad esempio, ha affermato che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrebbe avuto un obiettivo con zoom variabile, per poi fare marcia indietro e affermare che il Galaxy S24 Ultra avrebbe ricevuto solo un aggiornamento di minore entità, mentre gli altri obiettivi sarebbero rimasti gli stessi dell'S23 Ultra.

Un'altra fonte ha affermato che la fotocamera principale del Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un enorme sensore da 1 pollice. Del resto questa voce è rimasta isolata visto che nessun'altra fonte ha confermato tale affermazione.

Il risultato di tante contraddizioni è che, almeno per il momento, è bene leggere con estrema diffidenza qualsiasi fuga di notizie sulla fotocamera del Samsung Galaxy S24 Ultra.