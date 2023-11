Samsung Galaxy S24 Ultra è sempre più vicino all'uscita: ecco gli ultimi dettagli

Ormai è chiaro che la linea Samsung Galaxy S24, compreso il Samsung Galaxy S24 Ultra, è prossima al lancio. Numerose fughe di notizie hanno suggerito che i prossimi smartphone Samsung arriveranno a gennaio e si iniziano a vedere le prime certificazioni per questi telefoni in vari Paesi del mondo, l'ultima delle quali è la Thailandia.

MySmartPrice ha individuato un annuncio per il Samsung Galaxy S24 Ultra nel database della NBTC: si tratta di un ente normativo ufficiale da cui tutti i telefoni devono essere certificati prima di poter essere venduti in Thailandia.

Questo ci dice due cose: innanzitutto, qualsiasi informazione presente in questo database è ufficiale, in secondo luogo qualsiasi dispositivo elencato è in fase di preparazione per il lancio, il che suggerisce che probabilmente verrà annunciato presto.

(Image credit: NBTC)

Questo conferma le indiscrezioni che suggeriscono che vedremo la linea Samsung Galaxy S24 a gennaio, e il 17 gennaio è la data più probabile da quello che abbiamo sentito finora.

Per quanto riguarda la presentazione del Samsung Galaxy S24 Ultra, si può dire che il telefono viene citato per nome. Oltre a questo, viene menzionato il numero di modello (SM-S928B/DS) e il supporto 5G.

Potenza e AI da vendere

Purtroppo l'annuncio non menziona altre specifiche, ma varie fughe di notizie ci hanno dato un'idea di cosa aspettarci. Tra queste, uno schermo da 6,8 pollici, cornici in titanio, un potente chipset Snapdragon 8 Gen 3 e forse fino a 2TB di memoria.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe anche avere una serie di funzioni AI, con la possibilità che Samsung lo commercializzi come "telefono AI". Le fotocamere potrebbero però essere meno impressionanti del previsto, con fughe di notizie che indicano sensori generalmente simili a quelle del Samsung Galaxy S23 Ultra, ma con uno zoom ottico solo 5x anziché 10x.