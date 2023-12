Samsung Galaxy S24: tutte le colorazioni ipotizzate

La gamma Samsung Galaxy S24 è ormai prossima al lancio che al momento è previsto per il prossimo 17 gennaio. I modelli, come lo scorso anno, saranno la variante standard Galaxy S24, il Samsung Galaxy S24 Plus e il top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra.

Tra le molte ipotesi circolate finora su specifiche e design ci sono anche i possibili colori in cui saranno disponibili questi tre smartphone. Anche se non sono ancora stati confermati, in questo articolo abbiamo raccolto tutti i possibili colori dei prossimi Smartphone Samsung.

Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus, in base al passato e a quanto abbiamo sentito finora, dovrebbero essere disponibili esattamente nelle stesse colorazioni, motivo per cui li abbiamo raggruppati nella stessa sezione.

Tutte le informazioni qui riportate provengono da Ross Young e @UniverseIce (due leaker con un'ottima reputazione), che hanno entrambi menzionato esattamente la stessa selezione di tonalità. Le tonalità sono le seguenti:

Nero

(Image credit: Samsung)

Non sorprende che il nero sia stato menzionato come possibile colore, poiché si tratta di una delle tonalità più popolari tra gli smartphone. Anche i precedenti Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 Plus erano disponibili nella classica colorazione "Phantom Black", come si può vedere qui sopra.

Grigio

(Image credit: Samsung)

Il grigio è un altro colore popolare che Samsung ha già usato per la linea Samsung Galaxy S23 sotto il nome di Graphite.

Come nel caso del nero, si tratta di una tonalità elegante e sobria che probabilmente sarà molto apprezzata.

Viola

(Image credit: Samsung)

La prossima tonalità ipotizzata è il viola, tonalità che in precedenza si è vista su modelli come Samsung Galaxy A54, ma non sui Galaxy S23.

Al contrario il Samsung Galaxy S22 era disponibile nella colorazione "Violet", come si può vedere nella foto qui sopra, quindi riteniamo possibile che Samsung riutilizzi il colore per i suoi Galaxy S24.

Giallo

(Image credit: TechRadar)

Il giallo potrebbe essere una delle tonalità più vivaci di Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus.

Detto questo, siamo meno sicuri di questo colore rispetto a quelli sopra citati, in quanto non è una tonalità che Samsung utilizza di frequente. In effetti, nessun modello Galaxy S recente è stato proposto in giallo. Per trovare un Galaxy giallo bisogna tornare indietro fino ai celebri Galaxy S10.

Arancione

(Image credit: Samsung)

Secondo quanto riferito, le tonalità di cui sopra saranno ampiamente disponibili, ma Samsung di solito offre anche alcuni colori in esclusiva nel suo negozio online, e si dice che l'arancione sarà uno di questi.

Potrebbe trattarsi di un'altra tonalità vivace da proporre come alternativa ai classici nero e grigio, anche se pensiamo che sarà un arancione abbastanza chiaro, come l'arancione del Samsung Galaxy S20 FE nella foto qui sopra. È un'altra tonalità che Samsung non usa spesso, quindi siamo meno sicuri che la vedremo rispetto a nero e grigio.

Azzurro

(Image credit: Samsung)

L'azzurro potrebbe essere l'altra esclusiva per chi acquista lo smartphone dal negozio e probabilmente assomiglierà al colore Sky Blue del Galaxy S22 (nella foto sopra).

Questa potrebbe rivelarsi un'opzione interessante per chi non vuole qualcosa di troppo appariscente ma è stufo delle solite colorazioni grigie.

Verde

(Image credit: Samsung)

Infine, abbiamo il verde chiaro, l'ultima ipotesi tra le possibili esclusive disponibili solo tramite i negozi Samsung. L'azienda ha dimostrato il suo amore per il verde e offre diverse opzioni, sia chiare che scure, per la linea Galaxy S23 (come il Galaxy S23 Lime raffigurato qui sopra).

Anche il Samsung Galaxy S22 era disponibile nella tonalità verde, quindi siamo portati a credere che il verde farà capolino anche tra i nuovi Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile nella stessa selezione di colori del Samsung Galaxy S23 e del Samsung Galaxy S23 Plus, ma con due opzioni aggiuntive.

È quindi molto probabile che qualcosa di simile accada con il Samsung Galaxy S24 Ultra. Detto questo, finora abbiamo sentito parlare solo degli stessi colori del resto della linea, che sono i seguenti:

Nero

(Image credit: Samsung)

Come per il Samsung Galaxy S23 Ultra nella colorazione Phantom Black (qui sopra), si parla di una tonalità nera per il Samsung Galaxy S24 Ultra. Non sono previste variazioni di tonalità per l'ormai classico nero Samsung.

Grigio

(Image credit: Samsung)

Il vociferato Samsung Galaxy S24 Ultra grigio sarà probabilmente molto simile al Samsung Galaxy S23 Ultra grafite di cui sopra, anche se le tonalità potrebbero differire leggermente.

Viola

(Image credit: Samsung)

Si dice anche che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà disponibile nella colorazione viola. Potrebbe assomigliare alla tonalità viole del Samsung Galaxy S22 o al lavanda del Galaxy S23 Ultra (foto sopra).

Giallo

(Image credit: Samsung)

Anche il giallo è tra le colorazioni ipotizzate, anche se come detto in precedenza non siamo molto convinti del suo arrivo dato che Samsung non è particolarmente legata a questa tonalità.

Arancione

A Samsung Galaxy S20 FE in orange (Image credit: Samsung)

Uno dei colori più discutibili trapelati è l'arancione, altra tonalità poco usata da Samsung. Se verrà proposta, tuttavia, sarà un'esclusiva del negozio online di Samsung e potrebbe avere un colore simile a quella del Samsung Galaxy S20 FE "Cloud Orange".

Azzurro

A Samsung Galaxy S23 Ultra in Sky Blue (Image credit: Samsung)

L'azzurro è un'altra tonalità che potrebbe essere un'esclusiva dei negozi Samsung, e dato che Samsung offre il Galaxy S23 Ultra in una tonalità Sky Blue (anch'essa chiara) è un colore credibile, e potrebbe assomigliare a quella che vedete qui sopra.

Verde

(Image credit: Samsung)

L'ultima opzione per il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere il verde chiaro, che si dice sia un'esclusiva dei negozi Samsung. Potrebbe assomigliare al Samsung Galaxy S23 Ultra color lime che potete vedere qui sopra.