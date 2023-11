Samsung Galaxy S24 potrebbe arrivare prima della fine di gennaio

Stando alle ultime indiscrezioni sembra molto probabile che Samsung Galaxy S24 e i suoi fratelli - il Galaxy S24 Plus e il Galaxy S24 Ultra - arriveranno a gennaio, più precisamente il 17 gennaio. Avevamo già sentito parlare di questo giorno come probabile data di lancio per la famiglia Galaxy S24 e le recenti indiscrezioni non fanno altro che confermarlo.

Questa volta la fonte è il noto sito sudcoreano The Elec (fonte Phandroid). Oltre alla probabile data di uscita, il sito ha aggiunto che il lancio avverrà a San Jose, in California, e che i preordini per i telefoni verranno aperti il 18 gennaio.

Secondo una versione tradotta del testo coreano, sembra che chi pre ordinerà i nuovi telefoni entro il 25 gennaio potrà riceverli tra il 26 e il 30 gennaio, mentre per acquistarli direttamente dovremo attendere il 30 gennaio. In altre parole, chi effettuerà il preordine potrebbe ricevere il suo nuovo Galaxy in anticipo.

Lancio anticipato e nuova location

Se queste informazioni sono esatte, Samsung presenterà la gamma S24 in anticipo (su base annua) rispetto alla serie Samsung Galaxy S23, che è stata presentata a febbraio 2023- Anche il luogo di lancio ipotizzato è diverso, dato che le ultime presentazioni Samsung di Samsung sono avvenute a New York, San Francisco e Seoul.

Secondo The Elec, la scelta di San Jose è rappresentativa della collaborazione con Google e della concorrenza con Apple, entrambe aventi sede nelle vicinanze.

È possibile che tutte o parte delle informazioni contenute in questo report siano errate, soprattutto perché una precedente fuga di notizie suggeriva che l'evento di lancio si sarebbe svolto a San Francisco.

Tuttavia, dato che diverse fonti indicano il 17 gennaio e nessuna fuga di notizie suggerisce una data diversa, questa data di lancio sembra quantomeno probabile.

Ma se non volete aspettare il prossimo anno per acquistare un nuovo telefono Samsung, date un'occhiata alle migliori offerte del Black Friday, potreste trovare il modello che state cercando a prezzo ridotto.