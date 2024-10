Nuove indiscrezioni sul Galaxy S25: dimensioni e dettagli sui modelli in arrivo

Le fughe di notizie sul Samsung Galaxy S25 stanno rivelando dettagli interessanti sulle dimensioni dei tre modelli della serie. Secondo la fonte affidabile Yeux1122, il Galaxy S25 standard avrà dimensioni di 146,94 mm x 70,46 mm x 7,25 mm, leggermente più compatto rispetto al Galaxy S24, che misura 147 mm x 70,6 mm x 7,6 mm.

Il Galaxy S25 Plus, invece, sarà un po' più grande, con misure di 158,44 mm x 75,79 mm x 7,35 mm, paragonabile al Galaxy S24 Plus, che misura 158,5 mm x 75,9 mm x 7,7 mm. Infine, il Galaxy S25 Ultra, il modello di punta, avrà dimensioni di 162,82 mm x 77,65 mm x 8,25 mm, confrontabile con il S24 Ultra, che è leggermente più largo e spesso, con misure di 162,3 mm x 79 mm x 8,6 mm.

Questi cambiamenti di dimensioni potrebbero indicare un design più snello e maneggevole per la nuova serie, mantenendo comunque l'ampio display e le funzionalità avanzate che ci si aspetta dai flagship di Samsung.

Corrispondenza con voci precedenti

Final detailed dimensions of the Galaxy S25 seriesS25 146.94 x 70.46 x 7.25 mm​(* S24 147.0 x 70.6 x 7.6mm)​S25 + ​158.44 x 75.79 x 7.35 mm​(* S24 + 158.5 x 75.9 x 7.7mm)​​S25 U ​162.82 x 77.65 x 8.25 mm​(*S24 U 162.3 x 79.0 x 8.6mm)​Source: yeux1122October 19, 2024

Come evidenziato dai confronti, non ci saranno molte differenze di dimensioni tra i nuovi modelli della serie Galaxy S25 e i loro predecessori, sebbene tutti saranno più sottili rispetto ai Galaxy S24. Le misure confermate da diverse fonti precedenti rinforzano l'idea che queste cifre siano attendibili.

I nuovi telefoni sono attesi per gennaio, seguendo il lancio della serie S24 dello scorso anno. Recenti immagini trapelate mostrano unità fittizie di tutti e tre i modelli, suggerendo che le forme e le dimensioni rimarranno simili a quelle attuali, con possibilità di cornici leggermente più sottili.

Per quanto riguarda le specifiche interne, la maggior parte delle indiscrezioni indica che i Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra monteranno lo Snapdragon 8 Gen 4, ma ci sono ancora dibattiti e incertezze su altre caratteristiche e miglioramenti. Sarà interessante vedere come Samsung implementerà l'hardware e le funzionalità in questa nuova generazione di smartphone.