Samsung Galaxy: l'AI potrebbe sostituire il menu delle impostazioni, secondo un report

Samsung sta puntando a integrare l'intelligenza artificiale in ogni aspetto della vita quotidiana degli utenti, e questo potrebbe comportare una significativa evoluzione nel design degli smartphone Galaxy. Secondo un rapporto di ETNews, il futuro Galaxy S24 FE potrebbe includere funzioni di intelligenza artificiale, ma eliminare del tutto il menu delle impostazioni. L'idea è che l'intelligenza artificiale dei dispositivi sarà in grado di anticipare le esigenze degli utenti senza richiedere alcuna regolazione manuale, rendendo superflue le impostazioni tradizionali.

Questa visione si inserisce nel desiderio di Samsung di rendere i suoi smartphone completamente automatizzati e intuitivi. Anche se non è ancora chiaro come sarà concretamente uno smartphone privo di impostazioni, ci sono indizi su come l'intelligenza artificiale potrebbe interagire con l'utente attraverso conversazioni e l'analisi dell'uso del dispositivo, adattandone le prestazioni senza necessità di interventi manuali.

Secondo il rapporto, i principali ambiti in cui Samsung intende applicare questa tecnologia riguardano la fotocamera e la tastiera. Questo è comprensibile, poiché sono tra le funzionalità più utilizzate. Attualmente, i dispositivi gestiscono già gran parte dei miglioramenti delle immagini, ma l'aggiunta dell'intelligenza artificiale potrebbe portare a funzionalità più sofisticate, come il passaggio automatico alla modalità notturna in base all'ambiente circostante.

Per quanto riguarda la tastiera, l'intelligenza artificiale potrebbe migliorare l'esperienza di digitazione personalizzando le previsioni delle parole in base allo stile di scrittura dell'utente. Questo approccio alla personalizzazione e all'automazione rappresenta una direzione chiave per Samsung nel futuro degli smartphone.

Anticipazione dell'intelligenza artificiale

In molti aspetti, i produttori di smartphone hanno iniziato a muoversi verso l'automazione delle impostazioni già da tempo. Pensate a quando è stata l'ultima volta che avete regolato manualmente le impostazioni della batteria, oltre alle opzioni standard e di risparmio. La vera domanda è se l'intelligenza artificiale sarà in grado di prevedere le preferenze di impostazione, che sono complesse e in continua evoluzione. Ad esempio, quando volete che il telefono si illumini? E quale app dovrebbe avere il volume basso o alto?

Per l'utente medio, la gestione delle impostazioni da parte dell'intelligenza artificiale potrebbe ridurre le distrazioni, eliminando la necessità di navigare nei menu ogni volta che si desidera apportare una modifica. Automatizzare queste funzioni e anticipare le esigenze potrebbe consentire a Samsung di distinguersi in un mercato sempre più affollato. Tuttavia, come l'azienda raccoglierà e utilizzerà i dati necessari per le regolazioni sarà cruciale. Idealmente, tali operazioni potrebbero avvenire direttamente sul dispositivo, senza la necessità di condividere informazioni personali. In caso contrario, gli utenti potrebbero essere riluttanti a sperimentare questa nuova funzionalità.

Non aspettatevi che il menu delle impostazioni scompaia da un giorno all'altro. Sebbene non ci sia una tempistica precisa, è possibile che questa innovazione venga introdotta nel prossimo grande aggiornamento software di Samsung, in concomitanza con la One UI 7 basata su Android 15 per la serie Galaxy S.