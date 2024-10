Spazio enorme e prezzi competitivi: il segreto degli SSD da 15,36 TB

Nell'ambito dell'informatica, una delle esigenze fondamentali è quella di disporre di spazio di archiviazione sufficiente. Sebbene le unità SSD da 8 TB offrano buone prestazioni e capacità, il loro costo può essere elevato. Tuttavia, è possibile trovare offerte vantaggiose per chi è disposto a cercare. Se si necessita di una maggiore capacità, optare per un'unità SSD da 15,36 TB può risultare più conveniente in termini di costo per terabyte.

Un esempio è l'unità SSD Intel D5-P5316 da 2,5 pollici, che offre 15,36 TB di spazio ed è in vendita su Amazon a 1.650 dollari. Questa unità vanta velocità di scrittura di 3.200 MB/s e di lettura di 7.000 MB/s. Se si cerca un'opzione più economica, il Kioxia CD6-R KCD6XLUL15T3 è disponibile a 1.397,63 dollari su ServerPartDeals, con velocità di scrittura di 4.000 MB/s e di lettura di 5.500 MB/s.

Al confronto, l'unità SSD 870 QVO SATA III da 8 TB di Samsung è normalmente venduta a 849,99 euro circa su Amazon, ma attualmente è in offerta a 650 euro. Al prezzo normale, il costo per terabyte di questo SSD è di 106 euro circa, mentre in promozione scende a 80 euro.

Valutate prima di acquistare

Tuttavia, come spesso accade, ci sono delle limitazioni. Le unità Intel e Kioxia, insieme ad altri modelli da 15,36 TB, utilizzano l'interfaccia U.3, progettata per ambienti aziendali, piuttosto che il formato M.2 più comune nei dispositivi consumer. Di conseguenza, queste unità richiedono un sistema con funzionalità U.3 NVMe, rendendole incompatibili con i normali desktop e laptop consumer. Questo le rende meno accessibili per l'utente medio che non dispone di una configurazione adeguata.

Nonostante ciò, le elevate prestazioni e il costo competitivo per terabyte le rendono opzioni attraenti per le esigenze di archiviazione professionali e aziendali. Per chi cerca ulteriori risparmi, è possibile esplorare piattaforme come eBay per trovare offerte ancora più vantaggiose.