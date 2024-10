Huawei lancia Ascend IA: la risposta cinese a Nvidia

Le restrizioni statunitensi all'esportazione di hardware avanzato hanno avuto un impatto significativo sulle ambizioni nel campo dell'intelligenza artificiale di molte aziende cinesi, limitando l'accesso ai chip necessari per l'addestramento di modelli di AI su larga scala e per gestire calcoli complessi. Aziende come ByteDance e Alibaba, che necessitano di processori di alta gamma per le loro operazioni di IA, sono state costrette a utilizzare GPU con specifiche inferiori, come l'H20 di Nvidia, o a cercare alternative nazionali.

Tuttavia, non tutte le aziende cinesi hanno subito lo stesso contraccolpo dalle restrizioni statunitensi. Huawei, ad esempio, ha sviluppato i propri chipset AI, come l'Ascend 910B e l'Ascend 910C, che è attualmente in fase di campionamento. L'azienda si sta posizionando come una valida alternativa nazionale a Nvidia.

Durante un recente discorso al Huawei Connect 2024, il vicepresidente dell'azienda, Eric Xu Zhijun, ha presentato la strategia di Huawei per creare sistemi di intelligenza artificiale "accessibili a ogni persona, casa e organizzazione". Ha inoltre annunciato un investimento significativo nello sviluppo dell'ecosistema AI nei prossimi cinque anni, come riportato dal South China Morning Post.

Espansione dei servizi cloud

Riguardo alle sanzioni statunitensi, Xu ha riconosciuto che "è improbabile che le restrizioni sui chip AI per la Cina vengano revocate a breve". Tuttavia, ha messo in evidenza come queste sfide possano rappresentare un'opportunità per Huawei di ampliare i propri servizi cloud e offrire alternative locali per l'infrastruttura di intelligenza artificiale.

L'unità di cloud computing di Huawei ha mostrato una crescita significativa, generando 55,29 miliardi di yuan (circa 7,6 miliardi di dollari) di fatturato nel 2023, con un incremento del 21,9% rispetto all'anno precedente. "I servizi cloud rappresentano la scelta ideale per molte aziende che desiderano integrare l'IA nei loro processi", ha dichiarato Xu. "Offrendo Ascend e servizi per i modelli di AI, puntiamo a garantire a tutte le aziende un accesso in tempo reale alla potenza di calcolo dell'IA on-demand, rendendo più efficienti la formazione e l'inferenza dei modelli".

Durante l'evento, Huawei ha anche annunciato aggiornamenti al suo stack AI, collaborazioni con partner come China Mobile per le reti di guida autonoma e piani per sviluppare soluzioni AI specifiche per il settore automobilistico.