AMD aggiorna la linea EPYC con nuovi modelli: cosa c'è da sapere sulle CPU 8004

AMD ha lanciato in modo discreto la serie di processori EPYC Embedded 8004, progettata per applicazioni ad alta richiesta, come networking, storage e ambienti industriali edge. Questi processori sono basati sull'architettura "Zen 4c" di AMD, rappresentando la prima serie di processori embedded con questi core.

La gamma offre da 8 a 64 core e supporta fino a 1.152 TB di memoria DDR5. Con valori di TDP che variano da 70W a 225W, la serie è progettata per garantire un equilibrio tra efficienza energetica e prestazioni affidabili.

La nuova linea si basa sulla serie EPYC 8004 "Siena" lanciata lo scorso anno e include sei modelli: 64-core 8534P, 48-core 8434P, 32-core 8324P, 24-core 8224P, 16-core 8124P e 12-core 8C24P. Ogni modello è pensato per rispondere a specifiche esigenze di prestazioni.

(Image credit: AMD)

"Siena" è in arrivo sul mercato

L'8224P, con i suoi 24 core e un TDP di 180 W, si distingue per il suo equilibrio tra potenza e convenienza, rappresentando una valida alternativa alla serie Threadripper Lite. L'8124P, con 16 core e un TDP di 125 W, offre un'opzione economica per applicazioni multi-thread senza un elevato consumo energetico. Degno di nota è anche il modello EPYC 8C24P, che ha 12 core e un TDP di 100 W, con un cTDP compreso tra 70 e 100 W.

Questi nuovi processori embedded sono dotati di funzionalità avanzate, come l'accesso diretto alla memoria (DMA) per facilitare i trasferimenti di dati, il bridging non trasparente (NTB) per garantire comunicazioni affidabili con la CPU e il DRAM Flush to NVMe per la conservazione sicura dei dati in caso di perdita di alimentazione. Inoltre, la presenza di doppio SPI per un avvio sicuro e la Device Identity Attestation aiutano a prevenire modifiche non autorizzate, migliorando l'integrità dei dati e la sicurezza del sistema.

Costruita con un socket SP6 compatto, la serie EPYC 8004 è più piccola del 19% rispetto alla serie 9004 embedded, rendendosi adatta a sistemi con limitazioni di spazio, senza compromettere l'efficienza. Ha un ciclo di vita di sette anni, simile ai processori 8004 non embedded, e include supporto per il framework Yocto, che permette di ottimizzare i sistemi operativi basati su Linux in base alle specifiche esigenze embedded.

Riassumendo i nuovi processori embedded, ServeTheHome osserva: "Inserita tra la serie EPYC 4004 e la serie EPYC 9004 di AMD, la piattaforma EPYC 8004 'Siena' è interessante perché offre un gran numero di core a un costo inferiore rispetto alla serie EPYC 9004, ma con maggiore espandibilità rispetto alla serie EPYC 4004. Per molte applicazioni, aspetti come la connettività sono più importanti della velocità massima di clock di una CPU. Con la serie EPYC Embedded 8004, AMD segna l'ingresso di 'Siena' nel mercato embedded. Pur ritenendo l'EPYC 8004 una piattaforma eccellente, sarebbe auspicabile un maggiore lavoro di branding da parte di AMD per chiarire perché un chip faccia parte della sua linea Embedded."