Allenatori IA, la nuova frontiera per il successo nelle squadre di esports

La tradizione di riunire atleti e allenatori per analizzare le prestazioni e pianificare le prossime partite è ben consolidata, ma la nuova generazione di stelle degli sport elettronici potrebbe avere un approccio diverso, avvalendosi di allenatori virtuali supportati da tecnologie avanzate.

PlayVS, una piattaforma dedicata agli esports, e Omnic.AI, specializzata in analisi di gioco con intelligenza artificiale, hanno unito le forze per aiutare i giovani giocatori a migliorare le proprie abilità in vari videogiochi competitivi, con un focus particolare sugli studenti delle scuole superiori coinvolti in campionati scolastici di esports.

L'uso dell'intelligenza artificiale sta diventando sempre più comune tra i giocatori, poiché permette di esaminare in modo approfondito le proprie prestazioni e identificare aree di miglioramento. La piattaforma Omnic Forge di Omnic.AI utilizza questa tecnologia per analizzare le performance nei giochi più popolari, tra cui Valorant, Fortnite, Rocket League e Overwatch 2, con l’aggiunta di Madden e altri titoli in arrivo. Gli utenti possono caricare i propri filmati di gioco su Omnic Forge, ricevendo un’analisi dettagliata dei loro punti di forza e debolezza, il tutto in modo più rapido ed economico rispetto all’assunzione di un allenatore umano.

Allenatore IA

L'accordo tra PlayVS e Omnic.AI porta gli strumenti di analisi di Omnic Forge a una vasta comunità di giovani giocatori. Gli studenti delle scuole superiori che utilizzano PlayVS possono accedere gratuitamente alle funzionalità di Omnic Forge, permettendo loro di fruire delle analisi professionali senza affrontare costi elevati.

Ogni utente gratuito ha la possibilità di caricare fino a cinque video e ricevere due approfondimenti per partita, ma esiste anche l'opzione di un abbonamento a pagamento che consente accesso illimitato e analisi più dettagliate. Inoltre, la piattaforma consente ai giocatori di confrontare le proprie abilità con quelle di professionisti che adottano stili di gioco simili, favorendo un apprendimento diretto dai migliori.

Questo accordo evidenzia come l'intelligenza artificiale stia trasformando non solo la produzione dei giochi, ma anche le modalità di gioco e l'integrazione negli ambienti educativi. Con la crescente popolarità degli esports, è probabile che studenti di ogni età desiderino utilizzare l'analisi AI per migliorare le proprie performance e aumentare le probabilità di una carriera professionale, o semplicemente per affinare le proprie strategie di vita.

L'analisi avanzata non solo sviluppa competenze specifiche per i giochi, ma contribuisce anche a migliorare abilità generali. Omnic sostiene che il coaching basato sull'IA può rafforzare il pensiero critico, la comunicazione e altre competenze utili nel mondo reale.

"La collaborazione con Omnic.AI segna un passo importante nel nostro impegno a supportare e sviluppare i giovani giocatori," ha affermato Jon Chapman, CEO di PlayVS. "La loro tecnologia innovativa aiuterà la nostra comunità a perfezionare le proprie abilità, a emergere tra i concorrenti e a raggiungere nuovi traguardi, sia negli esports che nella vita quotidiana."