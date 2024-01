Ecco perchè non dovreste acquistare un Samsung Galaxy S24 Ultra

Se state pensando di acquistare un Samsung Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra, ma non riuscite a decidere quale scegliere, non sareste i soli a essere attratti da un Samsung Galaxy S24 Ultra. Tuttavia, con questa nuova serie di smartphone Samsung Galaxy, il modello migliore potrebbe non essere quello che vi aspettate.

In passato il modello Samsung Galaxy Plus è stato sempre ignorato, e a ragione. Se si considerano i modelli rilasciati dopo l'S8 Plus, nel 2017, sono stati pochi, se non nulli, i vantaggi significativi apportati al figlio di mezzo della gamma Samsung Galaxy, con l'S8 Plus addirittura sensibilmente peggiore dell'opzione più piccola, il Samsung Galaxy S8.

I modelli successivi hanno mostrato segni di miglioramento, ma con poco appeal. L'S9 Plus è stato il punto di ingresso per Samsung DeX all'epoca, mentre il Samsung Galaxy S10 Plus ha introdotto i sensori di profondità nella fotocamera frontale, oltre a passare al sempre affascinante design della scocca in ceramica. Le varianti S20, S21, S22 e S23 Plus, nel frattempo, hanno tentato di rendersi più attraenti, ma senza mai offrire motivi particolari per scegliere proprio il modello di mezzo. Tuttavia, con il Samsung Galaxy S24 Plus, Samsung sembra aver imparato la lezione.

Con il lancio dei modelli Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra, ci siamo chiesti quale fosse il modello migliore per la maggior parte delle persone, soprattutto con i prezzi dei telefoni in costante aumento. In modo del tutto inaspettato, sembra che il Samsung Galaxy S24 Plus sia finalmente all'altezza della situazione.

Con alcuni miglioramenti degni di nota, il Samsung Galaxy S24 Plus ha trovato il suo posto all'interno della serie Samsung Galaxy, con alcuni miglioramenti davvero ben studiati rispetto al Samsung Galaxy S24 standard.

Poiché il focus della nuova gamma è l'intelligenza artificiale (AI), come in tutti i casi, l'S24 Plus offre non solo la consueta migliore durata della batteria che ci si aspetta da questo modello, ma anche una migliore offerta di RAM per aiutare a elaborare più velocemente e più a lungo alcune delle nuove funzionalità AI di Samsung. Inoltre, il display più grande dell'S24 Plus ha finalmente ricevuto il trattamento che merita, con l'aggiornamento della risoluzione del display a QHD+, invece delle opzioni FHD+ presenti sull'S24 standard.

A parte questo, i miglioramenti apportati al Samsung Galaxy S24 Plus sono minori, ma apprezzabili. Come sempre, il dispositivo utilizza una ricarica via cavo da 45W, che rappresenta comunque un passo avanti rispetto alla ricarica via cavo, ora migliorata, dell'S24 standard, che si ferma a soli 25W. Per coloro che desiderano avere una cornice il più possibile ridotta, l'S24 Plus ha anche un rapporto schermo/corpo del 91,6%, un miglioramento del 4% rispetto al suo predecessore, rendendo l'esperienza visiva del dispositivo probabilmente migliore persino di quella del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Con le attuali offerte disponibili per il preordine della serie Samsung Galaxy S24, scegliere il Samsung Galaxy S24 Plus è, in tutta onestà, una delle scelte più intelligenti.

Con l'opzione offerta da Samsung che vi permette di ottenere il doppio della memoria allo stesso prezzo fino al 30 gennaio, potrete mettere le mani su un Samsung Galaxy S24 Plus da 512/12GB a 1.189€ (lo stesso prezzo di listino del modello da 256GB). La scelta di questo modello consente di accedere all'opzione da 12GB di RAM, non disponibile sul Samsung Galaxy S24 standard da 512GB, con l'aggiunta di un display migliorato e più grande, una batteria più grande e una ricarica migliore.