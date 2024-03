Realme 12 Pro+ vs Redmi Note 13 Pro+

Il nuovo realme 12 Pro+ è un concorrente più che interessante negli smartphone di fascia media. Con un prezzo ufficiale intorno ai 500 euro, infatti, si presenta come un’opzione molto convincente, e sicuramente una solida alternativa per chi sta pensando di comprare Redmi Note 13 Pro+.

Entrambi sono ottimi smartphone, che offrono un grande valore in rapporto al prezzo richiesto. E per molti aspetti si somigliano, così tanto per il confronto tra realme 12 Pro+ e Redmi Note 13 Pro+ potrebbe risultare difficile. In questo articolo, proviamo a capire quali sono gli aspetti più importanti per capire le differenze.

Prezzo

Il realme 12 Pro+ costa €399,99 per la versione 8/256GB, con uno sconto di 100 euro (rispetto a un prezzo ufficiale di €499,99) valida solo per qualche giorno. Il Redmi Note 13 Pro+ è disponibile su Amazon a €469. Considerando il prezzo di lancio del realme, questo smartphone si posiziona come l'opzione più vantaggiosa, offrendo un rapporto qualità-prezzo eccezionale durante il periodo promozionale.

Design

(Image credit: Xiaomi)

Entrambi gli smartphone sfoggiano un design moderno e accattivante, ma il realme 12 Pro+ spicca per il suo stile unico e le finiture di qualità superiore. La scocca posteriore in pelle (sintetica), le finiture dorate e il grande modulo fotografico circolare contribuiscono a creare un aspetto unico e convincente.



Il Redmi Note 13 Pro+ non è da meno, con una costruzione solida e un aspetto gradevole, ma non riesce a essere un oggetto dal design unico e appariscente.

Swipe to scroll horizontally Specifiche realme 12 Pro+ Redmi Note 13 Pro+ Processore Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 Mediatek Dimensity 7200 Ultra RAM 8GB / 12GB 8GB / 12GB / 16GB Schermo AMOLED, 6.7", 1080 x 2412 pixels AMOLED, 6.67", 1220 x 2712 pixels Batteria 5000 mAh, ricarica rapida 67W 5000 mAh, ricarica rapida 120W Fotocamera principale 50 MP, f/1.8 (Wide), 64 MP, f/2.8 (Telephoto), 8 MP, f/2.2 (Ultra-wide) 200 MP, f/1.7 (Wide), 8 MP, f/2.2 (Ultra-wide), 2 MP, f/2.4 (Macro) Prezzo €399 (promozione di lancio) €469

Fotocamera

(Image credit: Future)

Entrambi gli smartphone hanno un sensore principale di buona qualità, abbinato a sensori secondari meno performanti. Una configurazione abbastanza normale in questa fascia di prezzo, ma tra realme 12 Pro + e Redmi Note 13 Pro Plus ci sono alcune differenze interessanti.

Il realme 12 Pro+ si presenta con una configurazione tripla che include un sensore principale da 50MP, affiancato da un ultra-grandangolare da 8MP e un teleobiettivo periscopico da 8MP con zoom ottico 3x, oltre a uno zoom digitale e ibrido 6x e 120x. Quest'ultimo elemento rappresenta il vero punto di forza del realme, offrendo una capacità di zoom senza precedenti nella sua fascia di prezzo. L'ottica periscopica garantisce una qualità di immagine superiore nelle foto zoomate, consentendo agli utenti di catturare dettagli nitidi anche a grandi distanze, un vantaggio non indifferente per chi desidera versatilità e precisione nella fotografia da lontano.

Inoltre il realme 12 Pro + offre un effetto ritratto di maggiore qualità, proprio grazie alla presenza del sensore da 8MP con ottica periscopica. La sfocatura dello sfondo rispetto al soggetto risulta più precisa e convincente, rispetto al suo diretto avversario.

Questa caratteristica non solo amplia le possibilità creative dell'utente, ma stabilisce anche un nuovo standard di riferimento per la fotografia mobile nella fascia media.

Dall'altro lato, il Redmi Note 13 Pro+ si fa notare per il suo sensore principale da 200MP, una cifra che su carta promette una risoluzione e dettagli impressionanti. La configurazione si completa con un ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP, che insieme offrono una buona flessibilità nelle riprese. Tuttavia, nonostante la risoluzione elevata del sensore principale, il Redmi non dispone di una lente periscopica, il che limita le sue capacità in termini di zoom e ritratti, rispetto al realme.

sebbene il Redmi Note 13 Pro+ si distingua per il suo sensore ad alta risoluzione, è il realme 12 Pro+ a primeggiare nel confronto fotografico, grazie alla sua capacità di offrire immagini di alta qualità in una varietà più ampia di situazioni. La presenza dell'ottica periscopica con zoom 3x fornisce al realme un vantaggio distintivo, rendendolo la scelta ideale per gli appassionati di fotografia che cercano flessibilità e performance eccellenti.

Schermo

Il realme 12 Pro+ vanta un display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e un tasso di aggiornamento di 120Hz, mentre il Redmi Note 13 Pro+ offre un display AMOLED da 6.67 pollici, anch'esso con risoluzione Full HD+ e tasso di aggiornamento di 120Hz. Entrambi offrono un'ottima esperienza visiva, con il Redmi Note che vanta una luminosità massima superiore, e di conseguenza una migliore leggibilità se ci si trova sotto una luce diretta.

A parte questa (piccola) differenza, dal punto di vista dello schermo i due smartphone sono equivalenti.

Prestazioni e Batteria

(Image credit: Future)

realme 12 Pro+ usa il chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, accompagnato da, mentre il Redmi Note 13 Pro+ utilizza il Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Entrambi possono avere 8 o 12GB di RAM, a seconda della versione scelta. A parte qualche trascurabile differenza nei benchmark, potete aspettarvi un comportamento del tutto comparabile.

Dal punto di vista prestazionale, sono due eccellenti smartphone di fascia media.

Per quanto riguarda la batteria, entrambi hanno un accumulatore da 5000mAh con ricarica rapida. Il Redmi supporta potenze di ricarica fino a 120 watt, e promette di arrivare al 100% in 19 minuti. Il realme si ferma a “solo” 67 watt, e in 19 minuti si carica fino al 50% (valori dichiarati).

La piattaforma hardware di realme dovrebbe essere leggermente più efficiente, permettendo un’autonomia leggermente maggiore.