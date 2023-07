iPhone 16 Pro Max finalmente supererà la fotocamera dei Samsung Galaxy

The iPhone 14 Pro Max

L'iPhone 16 Pro Max del prossimo anno sarà l'iPhone più grande mai creato da Apple, e una nuova indiscrezione suggerisce che parte dello spazio in più sarà occupato da una nuova fotocamera dotata di super teleobiettivo.

L'indiscrezione proviene da Digital Chat Station, un informatore noto per le sue informazioni affidabili sull'hardware dei produttori di terze parti, sia Apple che Android, e conferma un precedente report di Mark Gurman in cui si affermava che Apple avrebbe aggiornato le dimensioni dell'iPhone Pro nel 2024, con conseguenti novità per quanto riguarda la fotocamera.

L'iPhone 16 Pro dovrebbe arrivare a 6,3 pollici e il 16 Pro Max a 6,9 pollici. Per fare con confronto, gli attuali iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono rispettivamente di 6,1 e 6,7 pollici.

Per quanto riguarda la nuova fotocamera di cui si vocifera, "super teleobiettivo" è un termine utilizzato per descrivere obiettivi con lunghezza focale superiore a 300mm. Tali obiettivi consentono ai fotografi di catturare immagini ravvicinate di scene e soggetti lontani, come eventi sportivi e animali selvatici.

L'iPhone è già uno dei migliori smartphone per la fotocamera, ma questo rappresenterebbe un aggiornamento potenzialmente rivoluzionario. A titolo di confronto, iPhone 14 Pro Max raggiunge una lunghezza focale di 48mm con il suo zoom ottico 2x, secondo Apple, anche se è possibile arrivare fino a 77mm. A titolo di confronto, il teleobiettivo con zoom ottico 10x del Samsung Galaxy S23 Ultra ha una lunghezza focale equivalente di 230mm.

Un hardware che impressiona

Per quanto riguarda la fotografia sui migliori smartphone, gli iPhone sono sempre stati tra i più popolari per la fotocamera, nonostante non offrano la stessa versatilità o le stesse caratteristiche che molti dei migliori smartphone Android possono vantare.

Se l'indiscrezione di cui sopra si rivelasse vera, tuttavia, sarebbe un esempio di come Apple stia attivamente perseguendo uno degli attributi chiave del campione di fotografia mobile tra i migliori smartphone Samsung - attualmente il già citato S23 Ultra - in un ambito che non ha mai visitato prima: la versatilità.