iPhone 16 Pro Max avrà uno zoom incredibile, ma vi costerà caro

The iPhone 15 Pro Max

Apple potrebbe diventare il re dello zoom delle fotocamere nel 2024: mentre si dice che Samsung passerà da uno zoom ottico 10x a uno 5x con il Samsung Galaxy S24 Ultra, Apple probabilmente andrà oltre il 5x o addirittura il 10x con iPhone 16 Pro Max.

Questa indiscrezione proviene da un report dell'Economic Daily News (condiviso da MacRumors), secondo il quale Apple intenderebbe utilizzare lenti avanzate in vetro stampato nell'iPhone 16 Pro Max. Questo tipo di lenti sarebbe più sottile di quelle attualmente utilizzate, il che significa che il modulo fotografico potrebbe essere più piccolo e che il telefono nel suo complesso potrebbe essere più sottile e leggero.

Tuttavia, il miglioramento più importante che queste lenti consentono è l'aumento della distanza dello zoom ottico. Il report non dice esattamente quanto il telefono potrebbe essere in grado di zoomare. Tuttavia, una precedente fuga di notizie suggeriva che l'iPhone 16 Pro Max avrebbe avuto un "super teleobiettivo", termine che di solito si applica a lunghezze focali superiori a 300mm. Come riferimento, lo zoom 5x dell'iPhone 15 Pro Max è di 120 mm, quindi potrebbe significare uno zoom superiore a 10x.

E l'iPhone 16?

Non è chiaro se anche iPhone 16 Pro beneficerà di questa novità, ma abbiamo sentito in precedenza che iPhone 16 Pro potrebbe ereditare lo zoom 5x dell'iPhone 15 Pro Max (rispetto allo zoom 3x dell'iPhone 15 Pro).

Questo non esclude l'uso di questa nuova tecnologia, anzi: secondo quanto riferito, le dimensioni ridotte dell'iPhone 15 Pro sono uno dei motivi per cui non ha avuto lo zoom più potente offerto dal 15 Pro Max. L'utilizzo di questo vetro stampato più sottile potrebbe quindi essere una soluzione.

Tuttavia, viene riferita anche una cattiva notizia: a quanto pare, la produzione di queste lenti in vetro stampato costa di più rispetto alle fotocamere attuali, il che potrebbe far sì che l'iPhone 16 Pro Max (e l'iPhone 16 Pro, se anch'esso utilizzerà questo vetro) sia più costoso.

Tuttavia, è ancora molto presto per le fughe di notizie sulla linea iPhone 16, quindi leggete queste notizie con la dovuta cautela.

Potrebbe interessarti anche