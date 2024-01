iPhone 16 Pro Max, arriva la fotocamera che doveva esserci su iPhone 15

The rear cameras on the iPhone 15 Pro Max

Quali sono le novità che i nuovi iPhone 16 potrebbero avere in serbo per noi quando verranno lanciati nel corso dell'anno? Secondo un leaker con una discreta esperienza, è probabile che sia in arrivo un aggiornamento significativo di uno dei sensori della fotocamera.

Digital Chat Station sostiene che iPhone 16 Pro Max avrà un sensore IMX903 di Sony come parte della configurazione della fotocamera posteriore e, pur essendo uguale all'IMX803 dell'iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max per quanto riguarda i 48 megapixel, aumenta le dimensioni del sensore da 1/1,28 pollici a 1/1,14 pollici.

Non si tratta di un salto enorme in termini di dimensioni, ma significa che il sensore sarà in grado di catturare una maggiore quantità di luce in più situazioni, il che dovrebbe portare a foto e video migliori. L'IMX903 di Sony sarebbe inoltre dotato di un paio di altre importanti tecnologie di ottimizzazione per migliorare la qualità di acquisizione della fotocamera sui migliori iPhone del 2024.

La fonte dietro l'indiscrezione promette "immagini da top di gamma" e un comparto fotografico "molto potente" sull'iPhone 16 Pro Max, e presumiamo che questo sensore della fotocamera principale sarà incluso anche nell'iPhone 16 Pro.

In ritardo

Se il sensore IMX903 vi suona familiare, è perché si vociferava che sarebbe arrivato nei modelli Pro l'anno scorso; alla fine, però, Apple ha deciso di mantenere il Sony IMX803 da 48MP, utilizzato anche nell'iPhone 14 Pro e nell'iPhone 14 Pro Max.

Naturalmente non si tratta solo di aggiornamenti hardware: Apple lavorerà senza dubbio per migliorare i suoi algoritmi di ottimizzazione delle immagini, assicurandosi che qualsiasi sensore finisca all'interno dei telefoni iPhone 16 sia in grado di catturare foto e video davvero impressionanti.