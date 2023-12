iPhone 16, il nuovo tasto misterioso avrà una funzione deludente

Uno dei cambiamenti più intriganti che si vociferava per iPhone 16 è l'aggiunta di un nuovo "Tasto cattura". Abbiamo sentito parlare più volte di un nuovo pulsante con questo nome, ma finora nessuno sapeva esattamente a cosa servisse.

Dato il nome, ritenevamo probabile che si riferisse alla fotocamera e, secondo Mark Gurman è così, ma più specificamente il Tasto cattura apparentemente sarà "un nuovo pulsante dedicato per la registrazione di video".

In altre parole, toccandolo probabilmente si avvierà la fotocamera in modalità video, o forse anche la registrazione istantanea di un video. Questo sarebbe ovviamente utile per chi registra molti video o per chi non vuole perdersi un momento fugace, ma scommettiamo che molte persone non usano quasi mai la videocamera, quindi per loro questo sarebbe un pulsante quasi inutile.

Dato che Apple ha aggiunto un tasto Azione personalizzabile all'iPhone 15 Pro e all'iPhone 15 Pro Max, sarebbe molto più utile rendere questo nuovo pulsante un secondo tasto personalizzabile.

Si parla anche di iPad

In ogni caso, questa non è l'unica nuova informazione di Gurman su Apple, poiché nello stesso articolo ha descritto in dettaglio diversi iPad in arrivo, anche se in gran parte si limita a ribadire affermazioni già fatte in precedenza.

Gurman sostiene che l'iPad Pro 2024 verrà "rinnovato", anche se non dice cosa comporterà tale rinnovamento. Tuttavia, abbiamo sentito altrove che potrebbe avere dimensioni maggiori e uno schermo OLED.

Per quanto riguarda l'iPad Air 6, Gurman afferma che è previsto uno schermo più grande (che, come abbiamo sentito in precedenza, potrebbe essere di 12,9 pollici) e sostiene che sia l'iPad mini 7 che l'iPad 11 avranno un chipset più veloce rispetto ai loro predecessori, come ci si aspetterebbe.

Per quanto riguarda la data in cui scopriremo l'accuratezza di queste affermazioni, le voci suggeriscono che almeno alcuni di questi nuovi modelli di iPad arriveranno a marzo, mentre la linea di iPhone 16 sarà quasi certamente lanciata a settembre.

Potrebbe interessarti anche