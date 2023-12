iPhone 16 avrà un microfono avanzato per il nuovo Siri con AI

Abbiamo già sentito che iOS 18 porterà probabilmente diverse funzioni AI sugli iPhone nel 2024, e ora una nuova indiscrezione suggerisce che Apple ha intenzione di dotare iPhone 16 di un microfono aggiornato per prepararlo a un Siri di nuova generazione.

L'analista Apple Ming-Chi Kuo sostiene in un nuovo post sul blog (via MacRumors) che un'indagine della catena di fornitura mostra che "tutti i modelli di iPhone 16 saranno caratterizzati da un significativo aggiornamento delle specifiche del microfono".

A quanto pare, l'aggiornamento principale sarà "un migliore rapporto segnale/rumore (SNR) per migliorare significativamente l'esperienza di Siri", il che, secondo Kuo, dimostra che Apple probabilmente "integrerà più capacità AI/AIGC in Siri come punto di forza dell'iPhone 16".

Questa speculazione segue le precedenti indiscrezioni dell'autorevole leaker Revegnus, secondo cui Apple starebbe utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per trasformare Siri nell'"assistente virtuale definitivo". A quanto pare, le prime dimostrazioni di questa nuova tecnologia di assistente vocale si terranno probabilmente alla WWDC 2024.

L'intelligenza artificiale sul dispositivo si preannuncia come il prossimo grande campo di battaglia per i migliori smartphone nel 2024, dopo diversi anni di competizione incentrata sulle prestazioni fotografiche. Il Pixel 8 Pro è diventato di recente il primo telefono AI di Google, con un aggiornamento che sblocca nuove funzionalità alimentate da Gemini Nano, la versione in scala ridotta del nuovo modello AI di Google.

Siri ha iniziato a elaborare l'audio sul dispositivo per impostazione predefinita in iOS 15 nel 2021, quindi è probabile che Apple continui questa tendenza anche con una versione più potente del suo assistente vocale. Sebbene molte delle attuali limitazioni di Siri siano dovute alla tecnologia che lo sostiene, un nuovo microfono contribuirebbe certamente a migliorarne l'affidabilità.

Cosa significa questo per gli iPhone più vecchi?

(Image credit: Apple)

Il grande interrogativo che questa indiscrezione solleva ancora una volta è quanto i miglioramenti di Apple basati sull'intelligenza artificiale, compreso un Siri di nuova generazione, funzioneranno sugli iPhone più vecchi.

Il microfono è solo una piccola parte dell'esperienza dell'assistente vocale e gli attuali microfoni sono sicuramente in grado di consentire agli iPhone già in commercio di funzionare con una futura versione di Siri di Apple.

Ma la combinazione di un nuovo processore e dell'AI avanzata potrebbe significare che gli iPhone del prossimo anno saranno forse l'unico modo per sperimentare qualsiasi funzionalità di intelligenza artificiale che Apple ha in serbo per i fan.

Questo aiuterebbe sicuramente Apple nel tentativo di convincerci a fare l'upgrade, cosa che negli ultimi anni è diventata più difficile da fare. Le vendite di smartphone sono in calo, quindi l'intelligenza artificiale sarà probabilmente un nuovo elemento di differenziazione basato sull'hardware per i giganti della telefonia, con il Samsung Galaxy S24 che potrebbe essere il primo "AI phone" quando arriverà il mese prossimo.