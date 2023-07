iPhone 15 Pro e Pro Max dicono addio alle cornici

Man mano che i migliori smartphone prodotti diventano più avanzati e più costosi, un cambiamento che abbiamo visto negli ultimi tempi è stato quello delle cornici sempre più piccole, e con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potremmo vederle scomparire quasi del tutto.

Secondo Mark Gurman i prossimi telefoni avranno uno spessore di appena 1,5 mm. Si tratta di una riduzione rispetto ai 2,2 mm degli attuali iPhone, quindi, anche se stiamo parlando di una riduzione di circa 0,7 mm, si tratta comunque di una diminuzione di un terzo delle dimensioni totali.

A quanto pare, ciò sarebbe dovuto a una nuova tecnologia per i display: gli schermi di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sarebbero stati realizzati con un processo di sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione, noto anche come LIPO.

Si tratta di un processo che Apple ha già utilizzato per le ultime due generazioni di Apple Watch, in particolare Apple Watch 7 e Apple Watch 8, per consentire la realizzazione di display più grandi con lo stesso ingombro, e secondo Gurman questa tecnologia sarà utilizzata anche per gli iPad.

Vale la pena notare che, mentre la riduzione delle cornici potrebbe consentire di avere uno schermo leggermente più grande nello stesso spazio (come è avvenuto per l'Apple Watch), non ci aspettiamo che le dimensioni dello schermo cambino nella linea iPhone 15, quindi iPhone 15 Pro sarà probabilmente di 6,1 pollici, proprio come il suo predecessore, e iPhone 15 Pro Max misurerà probabilmente 6,7 pollici.

Ciò potrebbe significare però che i telefoni saranno fisicamente più piccoli e che probabilmente avranno anche un'estetica più premium, dato che non avranno praticamente cornici visibili.

Si tratterebbe però solo di un piccolo passo avanti: Gurman sostiene che il sogno di Apple è quello di realizzare un iPhone veramente a tutto schermo, senza cornici e senza Dynamic Island o notch per la fotocamera frontale e il Face ID (che sarebbero invece nascosti sotto lo schermo).

Al di là delle cornici

Gurman non si è fermato a parlare di cornici, ma gli altri dettagli contenuti nella sua newsletter sono in gran parte cose già sentite nei mesi scorsi.

Per i modelli Pro, questi dettagli includono cornici in titanio, bordi più arrotondati, un Tasto Azione personalizzabile al posto dell'interruttore Suoneria/Silenzioso, importanti aggiornamenti della fotocamera posteriore e un nuovo, potente chipset.

Nel caso dell'iPhone 15 e dell'iPhone 15 Plus, Gurman indica l'aggiunta della Dynamic Island, "importanti miglioramenti della fotocamera" (che, in base ad altre fughe di notizie, probabilmente includeranno un nuovo sensore principale da 48MP) e l'integrazione del chipset A16 Bionic attualmente presente nei modelli iPhone 14 Pro.

Si dice che tutti e quattro i telefoni avranno una porta USB-C e Gurman si sofferma anche sui prezzi, dicendo di aspettarsi "aumenti almeno lievi" per tutti e quattro i modelli al di fuori degli Stati Uniti.