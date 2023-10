iPhone 15, ne vale la pena? Ce lo dicono i fan che lo hanno comprato

Le vendite di iPhone 15 sono iniziate un mese fa, quindi ci sembra un buon momento per fare un bilancio dell'offerta iPhone di quest'anno e chiederci: ma iPhone 15 valeva davvero la fama che si è guadagnato?

L'account AppleTrack ha cercato di fare luce proprio su questa domanda, chiedendo ai suoi 260.000 follower su X le loro opinioni sui nuovi migliori iPhone di Apple.

One month later: was the iPhone 15 WORTH the hype ⁉️ pic.twitter.com/ECWfBncBbaOctober 20, 2023 See more

Forse non sorprende che molte delle risposte al post di AppleTrack siano essenzialmente positive, almeno all'inizio.

"Sì, è un prodotto incredibile. Il miglior iPhone di sempre", si legge in una risposta, mentre un'altra recita: "Il 15 Pro Max è il miglior iPhone che abbia mai posseduto!".

Un utente parla dell'ottima longevità dell'iPhone 15 - "telefono sicuramente affidabile" - e un altro ne elogia il design e le credenziali della fotocamera: "Adoro il mio. La riduzione del peso e i miglioramenti della fotocamera ne valgono la pena, visto che è un dispositivo che uso quotidianamente. L'investimento ha avuto senso".

Fin qui tutto bene, e noi siamo d'accordo. La riduzione di peso dell'iPhone 15 Pro Max, in particolare, è significativa: il nuovo design in titanio di Apple rende il suo ultimo e più grande telefono una proposta molto più pratica rispetto al pesante iPhone 14 Pro Max.

Anche la fotocamera da 48MP dell'iPhone 15 standard rappresenta un miglioramento monumentale rispetto al sensore da 12MP utilizzato dal suo predecessore; se non vi interessa lo zoom con teleobiettivo, questa nuova fotocamera principale colma essenzialmente il divario fotografico tra gli iPhone standard e Pro di Apple.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ma alcune risposte al post di AppleTrack sono più critiche. "No, l'hype è stato esagerato", scrive un utente X. "Si rompe più facilmente di qualsiasi altro iPhone precedente, il 14 restituiva una sensazione migliore. Inoltre si surriscalda spesso, causando danni permanenti".

Un altro utente lamenta la mancanza di cambiamenti rispetto alle precedenti generazioni di iPhone: "No. A parte la riduzione di peso e la Dynamic Island".

Anche in questo caso, entrambi i punti sono validi. iPhone 15 Pro e Pro Max hanno sofferto di notevoli problemi di surriscaldamento al momento del lancio - anche se ora sono stati risolti - e nonostante l'aggiunta delle cornici in titanio su entrambi i telefoni, i test di caduta dell'iPhone 15 Pro hanno suggerito che non è così resistente come l'iPhone 14 Pro.

Altri hanno espresso critiche, o meglio, indifferenza, nei confronti del pulsante Azione ("Mi dimentico che c'è", scrive un utente). Tuttavia, sospettiamo che l'utilità di questa funzione crescerà man mano che Apple e gli sviluppatori di app di terze parti ne sfrutteranno il potenziale nei prossimi mesi.

Come al solito, quindi, il consenso generale sembra essere che i nuovi aggiornamenti di Apple per l'iPhone siano impressionanti, graditi e utili, ma potenzialmente troppo pochi. Tuttavia, non si può negare che tutti e quattro i telefoni siano tra i migliori iPhone (forse anche i migliori smartphone in assoluto) mai realizzati.