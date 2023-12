Il tasto Azione sarà presente su tutti i modelli della gamma iPhone 16

The iPhone 15 Pro Max

Una delle principali novità dell'iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max rispetto ai loro predecessori è il tasto Azione che funge da tasto di scelta rapida personalizzabile per avviare le app o le funzioni desiderate. Si tratta di un aggiornamento pratico rispetto all'interruttore "mute" che sostituisce, e sembra probabile che tutti i modelli di iPhone 16 disporranno di una versione rinnovata del tasto Azione che per ora c'è solo sulle varianti Pro.

La prova principale di questo aggiornamento proviene da MacRumors, rivista specializzata in prodotti Apple che sostiene di aver visto "ampie prove che confermano" la presenza del tasto Azione su iPhone 16 e iPhone 16 Plus, oltre che sulle varianti Pro e Pro Max del prossimo anno.

Il sito riprende anche le precedenti affermazioni secondo cui questa volta il tasto Azione potrebbe essere capacitivo, anziché meccanico. Ciò suggerisce che fornirà un feedback aptico (vibrazione) quando viene premuto, anziché richiedere una pressione fisica come un pulsante convenzionale.

Perché questo cambiamento? Il dispositivo sarebbe in grado di rilevare le differenze di pressione agendo in modo diverso a seconda della forza con cui lo si preme. MacRumors sostiene inoltre che la documentazione interna parla di "funzionalità di commutazione del tatto", anche se non è chiaro cosa significhi.

Una funzione destinata a restare

Il sito, oltre a menzionare la presenza del tasto Action aggiornato per l'intera linea 16, afferma che è già presente nella documentazione relativa ai progetti dei prossimi smartphone Apple. Detto questo, MacRumors avverte che si tratta di informazioni di pre-produzione, quindi c'è una piccola possibilità che i piani cambino da qui al lancio.

Si parla anche di un nuovo tasto cattura dedicato agli iPhone 16, anch'esso capacitivo. Questo è un aspetto di cui abbiamo sentito parlare più volte ma del quale finora sappiamo ben poco.

Inoltre, il sito riprende le affermazioni secondo le quali il tasto Action sarà presente anche sull'Phone SE 4 che dovrebbe arrivare nel 2025, quando non ci saranno più iPhone con il tasto mute fisico.

Naturalmente il 2025 è molto lontano, quindi è possibile che i piani per l'iPhone SE 4 cambino. Per quanto riguarda la linea iPhone 16, probabilmente arriverà a settembre del 2024, quindi scopriremo se tutti i modelli avranno questi pulsanti o se rimarranno un'esclusiva dei modelli Pro.