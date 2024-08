iPhone 16, evo la data di lancio e l'invito ufficiale

Ci aspettavamo tutti un evento Apple a settembre, e il gigante della tecnologia lo ha appena ufficializzato. Lunedì Apple ha inviato agli ospiti gli inviti per un evento speciale che si terrà il 9 settembre, intitolato "It's Glowtime".

Il tutto avrà inizio alle 10am PT/1pm ET/6pm BST del 9 settembre 2024 (3am 10 settembre AEST), presso l'Apple Park, ma non temete se non avete ricevuto un invito. L'evento sarà trasmesso in diretta e TechRadar sarà presente sul posto per fornirvi le ultime novità. E se avete seguito le indiscrezioni, si tratta di un giorno prima rispetto alla data presunta della fuga di notizie.

Come per i precedenti eventi Apple di settembre, ci aspettiamo che la linea di iPhone 16 di nuova generazione , gli Apple Watch e gli AirPods facciano la loro comparsa durante quello che dovrebbe essere un keynote piuttosto ricco. Naturalmente, scopriremo di più su Apple Intelligence, ovvero l'intelligenza artificiale del colosso di Cupertino, e sulla sua prossima generazione di piattaforme come iOS e iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, e tvOS 18.

Oltre alle indiscrezioni su ciò che Apple svelerà, abbiamo fatto la nostra parte e abbiamo analizzato l'invito, con tutti gli indizi che abbiamo trovato.

Cosa ci dice l'invito?

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Per "Glowtime", l'invito di Apple mostra il classico logo Apple con un tocco di Siri ridisegnato, oltre a tutte le nuove tonalità di blu, viola, arancione e rosa. L'aspetto è davvero delizioso e fa pensare al lancio e all'atteso rilascio completo dell'Intelligenza Apple.

La tagline, "It's Glowtime", lascia intendere che la nuova interfaccia Siri si impossessa dello schermo dell'iPhone, schiacciandolo a sinistra, a destra, in basso e in alto. Lance Ulanoff, Editor-at-Large di TechRadar, può leggere qui le sue considerazioni e il suo hands-on con il nuovo Siri.

Glow potrebbe anche indicare un nuovo colore per l'iPhone, schermi più luminosi o prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione con le fotocamere. Di seguito riportiamo alcune delle indiscrezioni e delle fughe di notizie relative ai prossimi iPhone, Apple Watch e AirPods, ma come per l'evento "Wonderlust" del settembre 2023 o per l'evento "Let Loose" del maggio 2024, Apple sta facendo un'ottima pubblicità all'evento.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Naturalmente, abbiamo anche appreso che l'evento si terrà il 9 settembre 2024, con inizio alle 10:00 PT/1:00 ET/6:00 BST (ore 19:00 italiane), ovvero il classico orario di inizio di un evento Apple. L'evento si terrà all'Apple Park, in particolare allo Steve Jobs Theater, ma sarà trasmesso in live-streaming su Apple.com e sul canale ufficiale di YouTube. Anche TechRadar sarà presente sul posto per un reportage in diretta, quindi restate sintonizzati.

Cosa possiamo aspettarci da "It's Glowtime".

Considerando che le voci sulla prossima generazione di iPhone si susseguono da prima che venisse presentata la linea iPhone 15, abbiamo un'idea abbastanza precisa di ciò che Apple presenterà all'evento di settembre 2024. Per cominciare, Apple probabilmente si atterrà a quattro modelli di iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Per tutti e quattro è prevista l'esecuzione di Apple Intelligence, che dovrebbe essere una caratteristica fondamentale.

Come ha fatto Apple in passato, il chip A17 Pro dell'iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sarà probabilmente utilizzato anche per l'iPhone 16 e 16 Plus. Questo sarà sufficiente per far funzionare l'Apple Intelligence, dato che la beta di iOS 18.1 funziona già sui 15 Pro e 15 Pro Max, consentendo di dare un'occhiata alle prime funzionalità, tra cui "Writing Tools" e la possibilità di creare video di memoria personalizzati in Foto.

D'altra parte, l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max avranno probabilmente l'ultimo silicio dell'iPhone di Apple e saranno più veloci, consentendo potenzialmente alcuni trucchi personalizzati. Se le indiscrezioni si avverano, possiamo aspettarci schermi leggermente più grandi, ma sempre lisci e vibranti sui Pro e un pulsante in più fatto su misura per la fotocamera. Le fotocamere dovrebbero essere ulteriormente migliorate grazie allo zoom che ha debuttato su 15 Pro Max e che arriverà su entrambi gli iPhone 16 Pro, oltre a ulteriori miglioramenti come un ultra-wide da più megapixel e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Oltre all'iPhone, all'evento potrebbero essere presenti tre nuovi Apple Watch: l'Apple Watch Series 10, con l'Ultra che sarà ormai giunto alla terza generazione. Entrambi dovrebbero montare nuovi processori, ma la Serie 10 potrebbe offrire un motivo più significativo per effettuare l'upgrade con un display più grande. Si parla anche di un Apple Watch SE in plastica, che potrebbe davvero abbassare il prezzo e renderlo un'opzione ancora più accessibile.

Anche se probabilmente non vedremo un successore degli AirPods Pro di seconda generazione, le indiscrezioni parlano di nuovi modelli AirPods entry-level e di fascia media. Questi ultimi potrebbero addirittura riproporre alcune delle caratteristiche dei modelli Pro, come un design più confortevole e modalità di ascolto più intelligenti; secondo quanto riportato di recente da Mark Gurman di Bloomberg, la cancellazione del rumore sarà presente nel modello di fascia media.

Naturalmente, come per le indiscrezioni di Apple, nulla è certo al 100% finché l'azienda non lo annuncia, ma fortunatamente non dovremo aspettare ancora a lungo. Apple annuncerà ufficialmente tutti i suoi nuovi hardware, funzioni, software e servizi durante l'evento speciale del 9 settembre 2024.

Potrete seguire e vedere tutti i nuovi gadget prima di tutto attraverso il blog live di TechRadar, perché saremo presenti sul posto e potremo trasmettere l'evento in diretta streaming tramite Apple.