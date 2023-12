Spunta un nuovo fastidioso bug di iOS 17: ma c’è una soluzione

Non è anomalo che i sistemi operativi presentino bug, e questo vale sia per gli iPhone sia per gli smartphone Android . Ma di recente, gli utenti hanno notato un glitch particolarmente irritante in iOS 17.

Come segnalato da diversi utenti su Reddit, nei forum di assistenza di Apple e in altre piattaforme, l’app Switcher di iOS può aprirsi durante l’uso di applicazioni come Messaggi, nonostante non sia stata attivata dall’utente. Ciò implica che la digitazione viene interrotta da una schermata che mostra le app aperte. Mentre alcuni utenti riescono a tornare all’app iniziale, altri si vedono aprire in automatico un’app completamente diversa.

Gli utenti si lamentano di questo problema su Reddit sia nella versione beta di iOS che nella versione definitiva. Ciò suggerisce che il problema è presente da tempo su iOS 17 , ma non è stato ancora risolto.

Secondo alcuni utenti, il bug è difficile da replicare, poiché si presenta con scarsa frequenza. Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul glitch, dunque le cause restano ancora ignote.

Ecco la soluzione

Per fortuna, esiste una soluzione che molti utenti hanno sfruttato per risolvere il bug. In primo luogo, occorre aprire l’app Impostazioni sul proprio iPhone e accedere al menù Accessibilità. Quindi, nella sezione Mobilità, selezionare Tocco e disattivare Accesso facilitato.

Non si ha la certezza che la disattivazione di Accesso facilitato risolva il bug. Questa funzione semplifica la consultazione della parte superiore degli iPhone di grandi dimensioni, avvicinando il contenuto a schermo alla parte inferiore del dispositivo. Sui telefoni con Face ID, si attiva scorrendo verso il basso il bordo inferiore dell’iPhone, mentre per i dispositivi con Touch ID, è necessario un leggero doppio tocco sul pulsante Home.

Il collegamento tra Accesso Facilitato e il bug che interessa l’app Switcher rimane un mistero, ma si spera che Apple sia al lavoro per risolverlo in modo permanente. Per molte persone, Accesso facilitato è una funzione utile (specie per gli utenti con dispositivi di grandi dimensioni, come l’iPhone 15 Pro).

Di recente, Apple ha rilasciato una serie di aggiornamenti per iOS 17, tra cui la correzione di una grave falla di sicurezza e il supporto alla ricarica Qi2 per gli iPhone più vecchi. È auspicabile che l’azienda inserisca a breve in uno dei suoi aggiornamenti una correzione per il bug che coinvolge Selezione App.

