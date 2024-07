iOS 18 vi aiuterà a recuperare foto e video perduti

iOS 18 è ora disponibile pubblicamente in versione beta, quindi se stavate aspettando scaricarlo, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo, anche se forse preferirete aspettare la versione definitiva. In ogni caso, l'ultima versione della beta di iOS 18 contiene alcune nuove funzionalità, tra cui un modo pratico per recuperare le foto.

MacRumors ha notato che questa beta aggiunge un album "Recuperati" alla sezione Utilità dell'app Foto, che ospiterà tutte le immagini o i video trovati sull'iPhone che non fanno parte della libreria fotografica.

Ci si aspetterebbe che tutte le immagini presenti sul dispositivo si trovino nella libreria fotografica principale, ma a causa del danneggiamento del database, di applicazioni di terze parti che non riescono a salvare correttamente un'immagine o un video nella libreria fotografica o di altri problemi, a volte le foto e i video possono rimanere bloccati in un limbo.

È a queste immagini che è dedicata questa cartella e vi sarà data la possibilità di ripristinare o eliminare le immagini o i video che appaiono nell'album Recuperati. Si noti, tuttavia, che questo album viene visualizzato solo se sul dispositivo sono presenti foto o video che non sono già presenti nella libreria fotografica: se non c'è nulla da recuperare, l'album Recuperato non sarà presente.

L'iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ritrovare le foto perse e conservare quelle cancellate

La comparsa di questa funzione Recuperati potrebbe essere stata causata da un problema di corruzione del database in iOS 17.5, che ha fatto riemergere foto precedentemente cancellate per alcuni utenti. Con questo nuovo album, è probabile che il ripetersi di quel bug faccia apparire le immagini nell'album Recuperati, anziché nella libreria fotografica principale; quindi, oltre ad aiutare a recuperare le foto perse, la funzione potrebbe anche garantire che le foto eliminate rimangano tali.

Tuttavia, è bene notare che non si tratta ancora di una versione finita o stabile, quindi vi consigliamo di aspettare la versione finale, che probabilmente arriverà a settembre.