iOS 17, lo hanno scaricato in pochissimi: ecco perchè

È ufficiale: meno utenti hanno scaricato iOS 17 rispetto a iOS 16 lo scorso anno.

Secondo i dati forniti da Apple (come rilevato da MacRumors), il 76% di tutti i modelli di iPhone rilasciati negli ultimi quattro anni che hanno completato una transazione nell'App Store il 4 febbraio eseguivano iOS 17 (o una versione successiva). In confronto, l'indagine equivalente dello scorso anno ha stabilito che l'81% degli utenti di iPhone che hanno completato una transazione ha scaricato iOS 16 entro il 4 febbraio 2023.

Certo, il 5% non sembra un calo eccessivo, ma dato che il numero di iPhone attivi rilasciati negli ultimi quattro anni si aggira sicuramente intorno alle centinaia di milioni, è chiaro che diversi milioni di utenti iPhone non hanno ancora scaricato iOS 17, pur avendo scaricato iOS 16 nello stesso periodo dell'anno precedente.

Perché l'adozione dell'ultimo aggiornamento software di Apple si sta rivelando più lenta rispetto all'anno scorso? Vale la pena notare che l'adozione degli aggiornamenti di iOS non raggiunge mai il 100% a causa, in parte, della pigrizia e dell'ignoranza di una certa base di utenti iPhone.

Si può anche sostenere che si tratta di un confronto statisticamente irrilevante, poiché la base di utenti iPhone è senza dubbio cresciuta negli ultimi 12 mesi (e quindi il numero di utenti che attualmente hanno installato iOS 17 potrebbe effettivamente superare il numero di persone che avevano installato iOS 16 in questo periodo dell'anno scorso). Detto questo, una rapida occhiata alle sezioni dei commenti su MacRumors e AppleInsider rivela che c'è davvero un gran numero di persone che si stanno deliberatamente astenendo dal scaricare iOS 17.

"Poiché la garanzia di qualità del software Apple è diminuita costantemente nel corso degli anni, ho rimandato l'aggiornamento alla versione più recente", commenta un lettore di AppleInsider. "All'inizio si trattava di un mese o sei settimane, ma nel corso degli anni l'adozione del nuovo sistema operativo è stata rimandata sempre di più. Negli ultimi due anni ho effettuato l'aggiornamento nel secondo trimestre, di solito all'inizio di aprile. Quest'anno, probabilmente, effettuerò l'aggiornamento quando uscirà iOS 17.6.1. In questo modo dovrei essere sicuro che tutte le funzionalità siano state rilasciate e che i bug più gravi siano stati risolti".

"Non salto di versione sui miei dispositivi", scrive un altro lettore di AppleInsider. "Se ricevo un dispositivo con iOS 15, aggiornerò all'ultima versione e non passerò alla 16. Ho già rovinato due dispositivi quando ho aggiornato iOS al numero successivo e i dispositivi sono diventati inutilizzabili".

Un lettore di MacRumors scrive: "Perché installare iOS 17 quando le funzionalità annunciate nel giugno 2023 non sono ancora state fornite? E quando verrà consegnata, ci vorranno più versioni per farla funzionare correttamente".

Ci sono tre punti da affrontare: bug, rallentamento del dispositivo e mancanza di nuove funzionalità. È vero che le prime versioni dei nuovi aggiornamenti software presentano dei bug, e iOS 17 non è stato diverso. Tuttavia, questi bug sono spesso poco più che piccoli inconvenienti che interessano una piccola percentuale di utenti di iPhone e i vantaggi in termini di sicurezza introdotti dai nuovi aggiornamenti di iOS, anche nelle prime versioni, superano di gran lunga i rischi posti da questi bug relativamente minori.

Per quanto riguarda il rallentamento del dispositivo, è vero che i nuovi aggiornamenti di iOS possono influire negativamente sulle prestazioni e sull'efficienza della batteria. Ma se all'inizio questi problemi possono sembrare disastrosi, sono quasi sempre temporanei e in alcuni casi addirittura necessari. Quando Apple, o qualsiasi altro sviluppatore di software, rilascia aggiornamenti importanti del sistema operativo, i telefoni spesso devono reindicizzare i dati e ricalibrare le impostazioni della batteria, il che a sua volta porta a un più rapido esaurimento dell'autonomia.

Oltre a questa ricalibrazione, i nuovi aggiornamenti del sistema operativo spesso innescano una serie di aggiornamenti specifici per le app che mettono ancora più a dura prova la batteria e le prestazioni dell'iPhone. Una volta che le app si sono aggiornate per l'ultima versione di iOS, tuttavia, il consumo si riduce.

Infine, per quanto riguarda il fatto che Apple non abbia presentato funzioni precedentemente promesse nei nuovi aggiornamenti di iOS, è vero che a volte l'azienda mostra funzioni che poi rilascia nelle versioni successive di un nuovo aggiornamento di iOS, ma ancora una volta queste situazioni sono quasi sempre mitigate dal numero di nuove funzioni che vengono rese disponibili al momento del lancio di un determinato aggiornamento.

Prima del rilascio di iOS 17, per esempio, Apple aveva parlato della nuova app Diario, che però non è arrivata fino a iOS 17.2. Ma la modalità StandBy, NameDrop, Check In, Contact Posters, una nuova funzione di segreteria telefonica e molte altre utili novità sono arrivate con la versione base dell'ultimo aggiornamento software di Apple.

Il risultato? Non tardate a scaricare iOS 17. L'aggiornamento rappresenta un bel salto in avanti all'interno dell'ecosistema Apple e non dovreste lasciare che bug temporanei, rallentamenti del dispositivo o una presunta mancanza di nuove funzioni vi scoraggino dal fare il grande passo.

