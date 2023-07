iOS 17, ecco le 3 funzioni più utili che non saranno disponibili al lancio

Apple ha presentato iOS 17 alla WWDC 2023, confermando che l'importante aggiornamento software verrà distribuito a tutti i possessori di un iPhone XS/XR o più recente nel corso di quest'anno

La data esatta di rilascio dell'aggiornamento coinciderà probabilmente con l'attesa presentazione della serie iPhone 15 a settembre, ma Apple ha confermato che alcune delle migliori funzioni di iOS 17 non saranno subito disponibili per gli utenti, tre delle quali sono state illustrate di seguito.

Con ogni probabilità, queste funzioni arriveranno con iOS 17.1 poco dopo il lancio di iOS 17 vero e proprio, anche se vale la pena notare che Apple potrebbe decidere di modificare l'elenco delle funzioni di iOS 17 immediatamente disponibili prima dell'arrivo dell'aggiornamento a settembre.

1. L'app Journal

(Image credit: Apple)

Le versioni successive di iOS 17 ospiteranno la nuova app Journal di Apple, che trasformerà essenzialmente il vostro iPhone in un diario.

Apple afferma che l'app creerà suggerimenti e spunti personalizzati utilizzando l'apprendimento automatico del dispositivo, incoraggiandovi a documentare i vostri pensieri sulla base di foto recenti, allenamenti, luoghi visitati e altro ancora.

Tutte le voci del diario saranno sincronizzate su iCloud, in modo da poter accedere agli stessi appunti su altri dispositivi Apple, e l'app consentirà anche di bloccare e contrassegnare le voci particolarmente importanti.

2. Playlist collaborative su Apple Music

(Image credit: Future / Apple)

Un'iterazione successiva dell'aggiornamento iOS 17 introdurrà le playlist collaborative in Apple Music.

Questa funzione - che, per inciso, Spotify ha già da tempo - vi permetterà di invitare gli amici a unirsi alla vostra playlist di Apple Music, dove potranno aggiungere o rimuovere brani, riordinare la tracklist e persino usare emoji per reagire al brano in riproduzione.

Apple afferma che le playlist collaborative saranno disponibili "più avanti nel corso dell'anno", ma noi pensiamo che ciò potrebbe avvenire già a partire da iOS 17.1.

3. Trasferimenti AirDrop via Internet

(Image credit: TechRadar)

iOS 17 introdurrà nuove funzionalità per AirDrop, con NameDrop - ovvero la possibilità di condividere le informazioni sui contatti mettendo a contatto due iPhone.

Tuttavia, bisognerà attendere iOS 17.1 o versioni successive per poter condividere file AirDrop su Internet. Attualmente i trasferimenti AirDrop falliscono se l'iPhone ricevente si allontana troppo dal dispositivo di origine, ma iOS 17 consentirà di continuare a trasferire i file a condizione che entrambe le parti siano registrate su iCloud.

Potrebbe sembrare un piccolo aggiornamento, ma è bello vedere che Apple si sta impegnando a migliorare ulteriormente il suo già eccellente - e utilissimo - servizio di trasferimenti Bluetooth.