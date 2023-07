L'attesa per iOS 17, il nuovo aggiornamento software di Apple per gli iPhone, è finita! Alla WWDC 2023 abbiamo avuto modo di dare un'occhiata in anteprima all'imminente iOS 17 e sappiamo che porterà un mondo di novità interessante sugli iPhone.

Che abbiate l'ultimo iPhone 14, l'iPhone 13 o anche un vecchio iPhone (da iPhone XS in poi), potrete comunque utilizzare tutte le nuove funzioni di iOS 17.

La beta di iOS 17 è stata resa disponibile per i membri del Programma per gli Sviluppatori Apple subito dopo il keynote, ma se non siete iscritti, Apple ha anche un programma chiamato Beta Software Program che consente di provare i nuovi aggiornamenti prima del lancio. La pagina rimanda al sito Apple in lingua inglese ma potete comunque registrarvi tramite Apple ID.

Sebbene sia più stabile dell'anteprima per sviluppatori, questa versione di iOS 17 è ancora in beta. Questo vuol dire che non include tutte le funzioni finali di iOS 17 e ha ancora diversi bug.

Il rilascio finale è previsto per settembre e, per quel momento, la maggior parte dei bug più ovvi ed evidenti verrà eliminata. Nel frattempo, potete leggere le nostre prime impressioni su iOS 17.

Se non volete aspettare, ecco come scaricare la beta pubblica di iOS 17 sul vostro iPhone.

Come installare la beta di iOS 17 sul vostro iPhone

Per scaricare e installare la beta pubblica di iOS 17 è necessario iscriversi al programma beta di Apple direttamente dal sito web Apple Beta Software Program.

Visitate il sito beta di Apple dal vostro iPhone

Assicuratevi di aver effettuato l'accesso al vostro iPhone con il vostro account Apple.

Accettate il contratto, scorrete verso il basso e selezionato la voce "iOS".

Selezionate "iscrivi il tuo iPhone".



Una volta completati i passaggi precedenti, andate su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Selezionate la nuova opzione "Aggiornamenti beta" e attendete che appaia la Beta pubblica di iOS 17. Cliccate "Installa" per scaricarla e vedrete partire il download in background.

Anche se la beta pubblica ha meno bug rispetto alle prime beta per sviluppatori, si tratta comunque di una versione di prova, quindi non aspettatevi alcuna stabilità. Non ci saranno problemi di sorta, ma si potrebbe verificare un eccessivo consumo della batteria, ad esempio. Se non volete rischiare aspettate il rilascio completo di iOS 17.

Devo scaricare iOS 17? Se avete un vecchio iPhone nascosto da qualche parte in un cassetto, scaricate l'aggiornamento su quello. In caso contrario, non consigliamo di scaricare la beta di iOS 17 sul vostro dispositivo principale. Le beta possono essere piene di bug e problemi e possono consumare più velocemente la batteria.