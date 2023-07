Abbiamo provato iOS 17, ecco tutte le funzioni più divertenti

Abbiamo provato la beta pubblica di iOS 17 di Apple per un po' di tempo, trovandola molto stabile e ricca di funzioni divertenti.

La beta pubblica, rilasciata da Apple mercoledì 12 luglio, contiene una serie di aggiornamenti che trasformano iOS in una piattaforma più utile e simpatica. Di seguito trovate i nostri preferiti!

StandBy

Alcune delle opzioni StandBy di iOS 17. (Image credit: Future)

Incomprensibile come mai Apple non abbia introdotto questa funzione anni fa, ma iOS 17 ha finalmente una modalità StandBy che trasforma il vostro iPhone in una sveglia da tenere sul comodino.

La funzione è disponibile su tutti gli iPhone che supportano iOS 17 (fino all'iPhone 8), ma StandBy non è del tutto utile senza un display Always On, che attualmente si trova solo su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (ma probabilmente arriverà anche su iPhone 15).

Nei nostri primi test abbiamo collegato il nostro iPhone 14 con iOS 17 a un caricatore Apple MagSafe. Poi abbiamo girato il telefono di lato appoggiandolo a una superficie di supporto. Lo schermo si è trasformato quasi istantaneamente in un orologio a grande schermo. Abbiamo fatto scorrere alcune selezioni di visualizzazione diverse, tra cui una che mostrava l'orologio su un lato e l'agenda sull'altro. Abbiamo potuto scorrere il dito per vedere i promemoria, il meteo e altri widget. Ci sono diverse opzioni di visualizzazione, tra cui un classico orologio a tutto schermo e uno che mostra le foto di sfondo dietro l'ora.

Con l'iPhone 14 Pro Max che usato per la seconda serie di test, lo schermo Always On rimane acceso tutta la notte. Per gli altri telefoni è sufficiente un tocco sullo schermo per vedere l'ora.

This iOS17 Standby mode is pretty sweet. Must be on a charger to work. pic.twitter.com/wVTVcUQOoKJuly 12, 2023 See more

Sticker

Gli Sticker su iOS 17 sono facili da creare da qualunque foto, ma provateci con le foto Live per un'esperienza tutta nuova! (Image credit: Future)

Gli sticker di iOS 17 sono ovviamente divertenti, ma possono esserlo molto di più se combinati con le Foto Live... e i Messaggi.

In genere gli sticker provengono da foto utilizzando la funzione di Apple introdotta inizialmente in iOS 16.

Utilizzandola, il soggetto si solleva e si può trascinare ovunque. Se si seleziona Sticker, iOS 17 consente di aggiungerlo al menu degli adesivi che si possono poi utilizzare in altre app Apple come Messaggi, WhatsApp o Telegram.

Creare un adesivo invece di usare Copia aggiunge un potenziale divertimento agli sticker, soprattutto se si usa una Foto Live per creare uno sticker in movimento.

Reazioni

Alcune Reazioni su iOS 17. (Image credit: Future)

FaceTime è uno strumento da utilizzare con amici e familiari, e con iOS 17 si potranno mandare delle reazioni grafiche durante la chiamata eseguendo determinati gesti.

È possibile inviare cuoricini facendo il simbolo di un cuore con le mani: i cuori rossi sembreranno letteralmente provenire dalle mani giunte e fluttuare attraverso lo schermo.

Siri

Basterà selezionare l'impostazione per chiamare Siri più agevolmente. (Image credit: Future)

Tutti questi "Ehi" prima che i nostri assistenti vocali ci ascoltino li hanno sempre fatti sembrare così formali e un po' troppo macchinosi. Con iOS 17, invece, si può consultare Siri chiamandolo semplicemente per nome, senza preamboli.

Configurarlo è molto semplice, tramite le impostazioni. Una volta fatto, Siri ha iniziato a rispondere immediatamente al suono del suo nome.