iOS 17, le funzioni migliori escludono gli utenti Android

Apple è famosa per rendere disponibili alcune funzioni fondamentali solo per chi possiede un iPhone o fa parte dell'ecosistema di prodotti Apple. Se siete utenti Android, tenetevi forte, perché iOS 17 sta arrivando e le cose andranno molto peggio.

Apple ha in serbo molte nuove funzionalità per iOS 17, che cambieranno il modo in cui interagiamo tra noi utilizzando i nostri telefoni (se possedete un iPhone).

I Poster di contatto

(Image credit: Future / Philip Berne)

I Poster di contatto sono il nuovo avatar per chi possiede un iPhone, e questa funzione diventerà un tramite anche per la condivisione di informazioni avvicinando due iPhone tra loro, proprio a partire dalla lista dei contatti.

SharePlay

(Image credit: Future / Philip Berne)

Tutti i possessori di iPhone avranno a disposizione un Poster di contatto, che potranno creare e condividere. Ma le nuove funzioni di condivisione non si fermano solo a contatti e avatar: una volta collegati a un altro iPhone, è possibile avviare una sessione SharePlay per musica, video o giochi.

Naturalmente, è possibile farlo solo se si possiede un iPhone. Se siete in auto con un gruppo di persone, tutti quelli che hanno un iPhone possono scegliere la musica. Gli utenti Android si limiteranno ad ascoltare. La nuova versione di CarPlay consentirà agli utenti iPhone di inviare musica tramite SharePlay alla playlist dell'auto.

Check In

Una funzione meno frivola che sarà esclusiva degli iPhone, escludendo gli smartphone Android, è la nuova funzione di sicurezza Check In.

Con Check In si potrà informare facilmente amici, amiche e parenti di essere giunti sani e salvi a destinazione. Una volta attivata la funzione, Check In rileva automaticamente l'orario di arrivo alla destinazione prevista e informa tramite Messaggi i contatti selezionati.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Questa funzione è estremamente utile, ma non funziona per Android. Se si cerca di inviare un messaggio Check In a qualcuno che utilizza uno smartphone Android, l'opzione non appare nell'app Messaggi.