Google Pixel 8 Pro, ecco tutte le nuove funzioni di IA generativa

In occasione dell'ultimo evento, Google ha rivelato che il nuovo Pixel 8 Pro integra l'IA generativa proprietaria che aiuta a gestire alcune funzioni dello smartphone.

L'IA integrata nel dispositivo non sarà allo stesso livello dei modelli più avanzati dell'azienda. Al contrario, i team di ricerca si sono riuniti per creare una versione ugualmente potente, ma in grado di adattarsi al Pixel 8 Pro.

Secondo Rick Osterloh, Senior Vice President of Devices and Services di Google, il telefono è in grado di sfruttare "l'intelligenza artificiale generativa con un numero di calcoli fino a 150 volte superiore rispetto al modello più grande" del Pixel 7. Il presidente prosegue affermando che questa tecnologia consente "esperienze migliorate".

Ad esempio, lo strumento Gomma magica del Pixel 8 Pro è in grado di generare nuovi pixel per "riempire gli spazi lasciati" da oggetti o persone rimossi. Niente sbavature, niente sfumature: tutto appare estremamente pulito. In una delle dimostrazioni, la Gomma magica ha rimosso un'auto da una fotografia. Il risultato è abbastanza buono, anche se non perfetto.

Image 1 of 2 (Image credit: Google) (Image credit: Google)

Nuove funzioni IA

La Gomma magica aggiornata sarà subito disponibile, mentre altre funzioni potenziate dall'intelligenza artificiale arriveranno più avanti. In totale, ce ne saranno altre tre.

Innanzitutto, l'app Google Recorder riceverà uno strumento di riepilogo che consentirà di scomporre una registrazione in un elenco conciso e informativo, evidenziando i punti chiave. Poi, l'app Gboard otterrà le Smart Replies che offriranno "suggerimenti di risposta di alta qualità" durante i messaggi. L'intelligenza artificiale consente di comprendere meglio il contesto di una conversazione.

Il più impressionante dei tre è Zoom Enhance. Sfruttando la potenza di un modello di imaging proprietario, questa funzione rende più nitide le foto ingrandite, eliminando i pixel. Google lo ha dimostrato avvicinandosi a una delle torri del Golden Gate Bridge e migliorandola. È impressionante, ma come la Gomma magica, non è una funzione perfetta.

Nell'immagine di bassa qualità, è possibile vedere alcuni cavi del Golden Gate Bridge dietro alcune nuvole. Tuttavia, nella versione ripulita, le cime dei cavi scompaiono. È un piccolo difetto, ma si nota se si guarda con attenzione.

Image 1 of 2 (Image credit: Google) (Image credit: Google )

Google prevede di distribuire le prossime funzioni a dicembre. Non si sa quale sarà la prima a raggiungere i possessori di Pixel 8 Pro. Ma Google non si ferma qui: Osterloh ha annunciato che negli anni a venire verranno aggiunti agli smartphone altri software potenziati dall'intelligenza artificiale. E sembra che ci sia molto in serbo, visto che per la serie Google Pixel 8 riceverà sette anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Il Pixel 8 Pro è attualmente disponibile per il pre-ordine sul sito di Google al prezzo di partenza di 1.099€. Il lancio è previsto per il 12 ottobre.

L'IA generativa nel suo complesso ha fatto molta strada dalla fine del 2022, quando la sua principale applicazione pubblica era la generazione testuale. Ora la vediamo migliorare la qualità delle fotografie ingrandite, quasi come in un film di fantascienza.