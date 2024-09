Android 15 semplifica la vita digitale: gestione notifiche migliorata e sincronizzata

L'aiuto per tenere sotto controllo le notifiche del telefono è un aspetto su cui Android e iOS hanno lottato per anni, ma sembra che Android 15 stia per arrivare con un paio di nuove funzioni che potrebbero finalmente aiutarvi a tenere sotto controllo questi avvisi per sempre.

Come riporta Android Authority, l'ultima versione beta di Android 15, attualmente in fase di test, non mostrerà le notifiche più vecchie di due settimane. Questo può essere un problema per chi passa da un telefono all'altro e da un tablet all'altro.

Un altro miglioramento nella beta di Android 15, anch'esso individuato da Android Authority, suggerisce che potrebbe essere migliorata anche la sincronizzazione delle notifiche tra i diversi dispositivi, in modo che quelle nuove non appaiano necessariamente su tutti i vostri gadget Android.

Nel complesso, questo dovrebbe significare meno tempo per scorrere le notifiche che non dovrebbero essere necessarie, sia che siano state consegnate settimane fa, sia che siano già state visualizzate su un altro dispositivo.

Prossimamente

Il Pixel 9 passerà presto ad Android 15 (Image credit: Peter Hoffmann)

Sembra inoltre che gli ingegneri di Google stiano lavorando per rendere gli avvisi di notifica meno invadenti sullo schermo, il che dovrebbe migliorare l'esperienza quando si sta giocando o guardando un film e arrivano i pop-up di notifica.

Come sempre accade con i test beta, non c'è alcuna garanzia che queste funzioni entrino nella versione finale di Android 15, ma è molto probabile che lo facciano e che vengano ulteriormente perfezionate prima di essere distribuite alle masse.

Una versione fissa di Android 15 è già stata distribuita agli sviluppatori, ma i diversi produttori di hardware devono ancora personalizzarla: Google per i telefoni Pixel, Samsung per i telefoni Galaxy e così via.

I telefoni Google Pixel, come il Google Pixel 9, saranno i primi a ricevere Android 15 e il lancio a ottobre sembra molto probabile. Se utilizzate un altro tipo di telefono Android, potreste aspettare ancora qualche mese per averlo.