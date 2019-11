Xperia 3 potrebbe essere il telefono di punta Sony del 2020

Sony's current flagship phone, the Xperia 1

La strategia nel settore smartphone di Sony sembra confusa: Xperia 1 , l’attuale top di gamma, è uscito a febbraio di quest'anno, 7 mesi dopo è stato il turno dell’ Xperia 5 e pare che lo smartphone di punta dell’azienda per il 2020 si chiamerà Xperia 3.

Individuato in foto trapelate dal sito Web cinese CNMO , il telefono dovrebbe essere denominato Xperia 3 e avrà un chipset Qualcomm Snapdragon 865. Questo chipset deve ancora essere svelato da Qualcomm , ma dovrebbe essere il modello di nuova generazione che sarà ufficializzato a dicembre ed è probabile che sia presente in telefoni come il Samsung Galaxy S11 e OnePlus 8.

L’indiscrezione suggerisce anche che Sony offrirà due versioni del telefono: una con supporto 5G (che costerà di più) e l'altra senza. Le foto trapelate dell'Xperia 3 non mostrano molti cambiamenti nel design rispetto all'Xperia 1. C'è una leggera curvatura per la fotocamera ospitata in un alloggiamento circolare, ma è difficile capirlo dall’immagine.

(Image credit: Sony, via CNMO)

Il Sony Xperia 3 sembra anche avere un sensore per le impronte digitali situato lateralmente, ma ancora una volta è difficile confermarlo dallo scatto sopra. La scelta dei nomi è a dir poco confusa. L'Xperia 1 è il top di gamma dell'azienda, seguito dall'Xperia 5 (una sua versione Lite), e quindi dall'Xperia 10, di la fascia media.

Se la società optasse per il nome Xperia 3, dovremmo aspettarci il successore di Xperia 1 o una via di mezzo tra Xperia 1 e Xperia 5? Lo scopriremo per certo solo al MWC 2020 il prossimo febbraio, quando Sony dovrebbe svelare il suo prossimo “fiore all'occhiello”.

Via GizChina