Xiaomi TV Q2 QLED arriva in Europa: tanta sostanza a poco prezzo

Xiaomi ha finalmente lanciato i suoi TV QLED 4K della serie Q2 sul mercato europeo, proponendo al pubblico un prodotto dalle specifiche interessanti, compatibile con Dolby Atmos e Dolby Vision, ad un prezzo davvero accessibile.

Il nuovo QLED Xiaomi utilizza il sistema operativo Google TV ed è disponibile nei formati da 50, 55 e 65 pollici. La variante da 50 pollici costa €700, ma approfittando dell'offerta lancio (Si apre in una nuova scheda) dedicata al mercato europeo si può portare a casa per soli €599,90.

Le specifiche sono di tutto rispetto e rendono questo TV un'opzione interessante tra i modelli QLED di fascia media, in particolare se paragonato ai TV 4K mid-range di Samsung e TCL.

Considerando il prezzo, Xiaomi Q2 si pone in concorrenza diretta anche con il recentissimo Omni Fire TV QLED di Amazon, venduto a una cifra simile ma privo di supporto per Dolby Atmos e audio DTS:X.

Xiaomi TV Q2 QLED (Image credit: Xiaomi)

Al momento, non possiamo sbilanciarci troppo sulla qualità dell'immagine che ci aspettiamo da Xiaomi TV Q2: a differenza del suo concorrente Amazon, la scheda tecnica del televisore non menziona la retroilluminazione diretta e il local dimming, quindi per quello che ne sappiamo ora potrebbe far affidamento su un pannello LCD.

Tuttavia, Xiaomi afferma che i suoi TV Q2 garantiranno una copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 92%, sullo stesso livello dei Samsung Q60B per quanto riguarda la riproduzione dei colori, ma in svantaggio rispetto a TV OLED più economici, come l'LG A2, che nei nostri test ha ottenuto una copertura cromatica DCI-P3 del 98,8%

Per il prezzo richiesto, Xiaomi TV Q2 dispone di specifiche di tutto rispetto e potrebbe risultare particolarmente interessante per chi possiede o è intenzionato ad acquistare una Soundbar Dolby Atmos.

Del resto, per darvi un giudizio più approfondito, dovremo attendere i primi test. Per ora possiamo limitarci a dire che i Q2 di Xiaomi, a primo acchitto, sembrano molto promettenti.