Xiaomi Mi Smart Band 6 è il fitness tracker economico che stavate aspettando

Xiaomi ha annunciato la versione 2021 del proprio fitness tracker, Mi Smart Band 6. Il dispositivo wearable economico dell'azienda dovrebbe rivaleggiare con l'Honor Band 6, anch'esso lanciato durante il corso di quest'anno. Entrambi i dispositivi puntano, senza ombra di dubbio, al titolo di miglior fitness tracker economico sul mercato.

Xiaomi Mi Smart Band 6 sarà dotato di display AMOLED da 1,56 pollici, molto più grande di quello da 1,1 pollici del suo predecessore, e avrà la possibilità di montare cinturini personalizzabili con oltre 60 temi diversi, oltre ad una scelta di sei colori differenti.

Mi Smart Band 6 offrirà fino a 14 giorni di autonomia, più di quanto riescano a fare i tracker rivali di Fitbit e Samsung, inoltre metterà a disposizione una pratica porta magnetica per la ricarica rapida. Il wearable di Xiaomi sarà certificato per una resistenza all'acqua di 5 ATM, che ne rende possibile l'uso durante il nuoto, lo snorkeling e la doccia.

Restate sani con una Smart Band

(Image credit: Xiaomi / Future)

Come fitness tracker, Xiaomi Mi Smart Band 6 è ampiamente dotato di caratteristiche relative a salute e fitness, le opzioni relative alle modalità di esercizio sono infatti state raddoppiate.

Il dispositivo mette a disposizione ora 30 diversi tipi di allenamento, molti più di quelli presenti su Mi Smart Band 5, limitato a 11. Tra le altre attività sono presenti: corsa all'aperto, camminata veloce, ciclismo (indoor e outdoor), corsa su tapis roulant, nuoto in piscina, diverse modalità di salto, ellittica, yoga ed esercizi a corpo libero.

Xiaomi Mi Smart Band 6 offre anche un'ottima capacità di monitorare la salute dell'utente. Xiaomi afferma che il dispositivo sarà caratterizzato dalla misurazione della SpO2, dal monitoraggio accurato della frequenza cardiaca e da una funzione di monitoraggio del sonno migliorata, capace di tener traccia anche dei pisolini, dei cicli del sonno e della qualità della respirazione mentre si dorme.

Non mancheranno il monitoraggio dello stress e una guida alla respirazione profonda per fornire a chi lo indossa informazioni relative alla salute in tempo reale, oltre che del proprio stile di vita.

Per il momento non c'è un prezzo ufficiale, ma si presume che Xiaomi Mi Smart Band 6 potrebbe costare circa $50, che si tradurrebbe nel nostro paese in una cifra compresa tra 45 e 55 Euro. Xiaomi dovrebbe rivelare a breve il prezzo di questo e di altri prodotti, pertanto vi terremo aggiornati non appena l'informazione verrà resa nota.