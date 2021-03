Xiaomi Mi 11 Ultra è in arrivo, stavolta anche in versione Global

Insieme a Xiaomi Mi 11 non sono stati presentati nè Xiaomi Mi 11 Lite, nè Mi 11 Pro. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni pare che Xiaomi Mi 11 Ultra arriverà presto.

L'informazione arriva da PriceBaba, che ha individuato la certificazione per Mi 11 Ultra per l'Indonesia. Nelle pagine dell'ente non sono presenti molti dettagli interessanti sul dispositivo (a eccezione di uno), ma il solo fatto che Mi 11 Ultra sia stato certificato è già di per sè un'ottima notizia.

Solitamente gli smartphone non vengono certificati finchè non ci si avvicina alla finestra di lancio, per questo si suppone che Mi 11 Ultra verrà presto commercializzato.

A suo tempo Xiaomi Mi 10 Ultra era uscito in esclusiva per il mercato cinese. Dato che Mi 11 Ultra ha ricevuto la certificazione indonesiana, quest'anno la questione potrebbe essere diversa: lo smartphone potrebbe debuttare su scala globale, probabilmente andando a sostituire la versione Pro.

Uno smartphone misterioso

A differenza di Xiaomi Mi 11 Lite, Mi 11 Ultra non è stato uno smartphone molto chiacchierato, e le informazioni a nostra disposizione sul dispositivo non sono molte. Sappiamo solo che probabilmente Mi 11 Ultra vanterà specifiche da top di gamma, che lo renderebbero un rivale diretto di Samsung Galaxy S21 Ultra.

Come già accennato, secondo alcune indiscrezioni Mi 11 Ultra debutterà al posto del modello Pro. Le specifiche sarebbero le stesse, e cambierà solo il nome.

Tutte le notizie trapelate finora indicano che il lancio di tale dispositivo potrebbe essere davvero vicino, ma non ci spieghiamo come mai le altre versioni di Xiaomi Mi 11 non siano state annunciate in occasione dello stesso evento: non ci resta che rimanere in attesa per saperne di più sul nuovo top di gamma Xiaomi.