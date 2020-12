Xiaomi Mi 11, secondo un leak i prezzi saranno molto più bassi rispetto alla serie Mi 10

L'arrivo della nuova linea Xioami Mi 11 è vicino, con la data di presentazione prevista per lunedì 28 dicembre, e in questi giorni stanno trapelando un gran numero di notizie su prezzo e specifiche dei prossimi smartphone dell'azienda cinese.

Come segnalato dal sito ThePhoneTalks, tre varianti della gamma Xiaomi Mi 11 sono comparse per alcuni minuti all'interno di annuncio pubblicato da un sito cinese, per poi essere prontamente rimosse. A quanto pare però, nel tempo in cui l'annuncio è rimasto attivo, sono comparsi i prezzi associati ai tre modelli presenti in lista.

Non sappiamo per certo se si tratta del listino ufficiale che verrà proposto al momento del lancio, ma sembra piuttosto probabile. Nell'immagine riportata qui sotto si legge chiaramente il prezzo di CNY4,500 (€565) associato alla variante meno costosa da 8/128GB .

(Image credit: GSMarena)

Il prezzo sale a CNY4,800 (€600) per il modello da 8/256 GB, mentre la più potente versione da 12GB di RAM e 256 GB di memoria interna dovrebbe costare CNY5,200 (€650).

Ritorno alle origini?

La tabella indica prezzi più bassi rispetto a quelli proposti da Xiaomi per la precedente serie Mi 10 lanciata a febbraio 2020, che partivano da 799 Euro per la variante base da 8/128 e arrivavano a 999 Euro per il top di gamma Mi 10 Pro.

Se il listino venisse confermato potrebbe indicare un "ritorno alle origini" per l'azienda cinese, resa famosa dall'ottimo rapporto qualità prezzo dei suoi prodotti che, secondo molti, è mancato con la serie Mi 10.

Al momento abbiamo informazioni sulla variante Mi 11 Pro, ma ricordiamo che Mi 10 Pro, al suo arrivo in Europa, era decisamente più costoso della variante base presentata in Cina.

In ogni caso il lancio della serie Mi 11 è sempre più vicino e non ci rimane che attendere l'evento di presentazione del 28 dicembre per confermare o smentire le voci circolate finora.

Fonte: GSMarena