Xiaomi Mi 10 Lite è lo smartphone 5G economico che tutti vogliono

Xiaomi Mi Note 10 Lite a soli 287 euro su eBay Xiaomi Mi Note 10 Lite si imporrà probabilmente come un best buy nel mercato degli smartphone di fascia media: è in vendita su eBay e si può avere per soli 287 euro inserendo il codice promozionale "PITAPAON", che aggiunge un ulteriore sconto del 10% al prezzo di listino. Mi 10 Lite è uno dei pochi modelli di fascia media a supportare la rete 5G, una funzionalità tipica dei top di gamma. L'esperienza utente è ottima: niente lag, Android 10, prestazioni gaming convincenti, ecc. Il comparto fotografico delude un po' in condizioni di scarsa luminosità, altrimenti c'è poco da lamentarsi. L'autonomia è molto buona, si arriva facilmente a fine giornata, grazie alla batteria da 4160 mAh. A oggi, lo riteniamo il miglior smartphone di fascia media sul mercato.

Vediamo più nel dettaglio le caratteristiche di questo fantastico smartphone. Le prestazioni sono molto buone, merito del SoC Snapdragon 765G e dei 6GB di RAM: PUBG, Call of Duty e molti altri titoli pesanti sono eseguiti senza problemi.

Il software MIUI 11, basato su Android 10, è migliorato molto dal predecessore, c'è qualche bug che però non penalizza l'esperienza complessiva.

Il comparto fotografico è ottimo, considerando il prezzo del dispositivo. Il blocco posteriore ospita quattro sensori, ma solo l'obiettivo principale da 48 MP e quello grandangolare da 8 MP sono utilizzabili attivamente. Il sensore macro e quello di profondità non sono un granché, ma la fotocamera anteriore da 16 MP è buona ed è ospitata in un notch a goccia posto sul bordo superiore del display.

Gli scatti sono molto buoni e la modalità notturna fa il suo dovere; l'utente medio non avrà di che lamentarsi. Purtroppo, lo zoom è solo digitale.

Il display AMOLED Full HD+ da 6,57 pollici è ottimo, potrete sia divertirvi mentre giocate che guardarvi un bel video o una serie TV, inoltre è compatibile con lo standard HDR 10. C'è un solo altoparlante, ma di alto livello.

Infine, è presente un jack per cuffie da 3,5 mm, un sensore a infrarossi e un LED di notifica; peccato manchi lo slot per schede microSD.

Altri smartphone da considerare

LG G8s

Molti non lo sanno, ma LG G8s è uno dei migliori smartphone sul mercato per rapporto qualità-prezzo; è in vendita su Amazon a 390 euro. Si tratta di un top di gamma del 2019, con un chip velocissimo, una qualità costruttiva fantastica e tutti i vantaggi di uno smartphone di fascia alta.

Il suo comparto fotografico non è all'altezza di smartphone come OnePlus 8 Pro o iPhone 11 Pro Max, ma questo è l'unico difetto imputabile. Se volete fare un affare, questo è lo smartphone giusto.

Realme 6 Pro

Realme 6 Pro è uno smartphone di fascia media con un valore simile a quello di Xiaomi Mi 10 Lite. Rispetto a quest'ultimo, si distingue per un processore più lento, ma un comparto fotografico superiore, nonché un'interfaccia più user-friendly.

Altre differenze rilevanti sono il display LCD da 90 Hz, i 2GB di RAM e 64 GB di memoria interna in più, e l'assenza del supporto a reti 5G. È in vendita su Amazon a 300 euro.

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 è un modello molto interessante per gli appassionati di fotografia ed è in vendita su Amazon a 379 euro. Rispetto a Mi 10 Lite costa circa 100 euro in più e monta un processore più lento, ma vanta un comparto fotografico nettamente superiore. Infatti, l'obiettivo principale da 108 MP è lo stesso equipaggiato su top di gamma del calibro di Samsung Galaxy S20 Ultra (Amazon) e Xiaomi Mi 10 Pro (Amazon).