Xiaomi 13: un leak svela il design e somiglia molto a iPhone 14

Xiaomi 13 si prospetta come un aggiornamento importate rispetto al predecessore Xiaomi 12 a cominciare dal design che, stando i primi render emersi in rete, sembra molto simile a quello di iPhone 14.

Le immagini pubblicate da @OnLeaks (Si apre in una nuova scheda), fonte piuttosto conosciuta in ambito smartphone, mostrano alcuni dettagli interessanti relativi al design di Xiaomi 13. Si parte da uno schermo completamente piatto, come anche i bordi della scocca in alluminio, mentre sul retro spicca un modulo fotografico di forma quadrata. Questi elementi si discostano completamente rispetto al design di Xiaomi 12, mentre si notano chiaramente le somiglianze con iPhone 14.

Del resto, chi conosce la storia di Xiaomi si ricorderà che i primi Mi arrivati in Italia, come il Mi 2, venivano spesso scambiati per degli "iPhone cinesi". C'è voluto un po' di tempo prima che il brand si facesse strada sul mercato europeo e cominciasse a proporre modelli caratterizzati da un design distintivo.

In un certo senso, se i render fossero veritieri, per Xiaomi si potrebbe parlare di ritorno alle origini. Detto questo, anche se sembrano esserci diversi elementi in comune, le differenze ci sono e si fanno notare.

Innanzitutto il display presenta un foro (punch hole) per la selfie camera al posto della Dynamic Island di Apple; in seconda istanza le lenti della fotocamera sono disposte in maniera differente e lo stesso bump che le ospita ha un aspetto differente rispetto a quello degli smartphone Apple, con linee che lo separano in tre sezioni distinte.

Insomma, le somiglianze ci sono, ma del resto non fa particolarmente specie notarlo visto che sul mercato odierno è sempre più difficile trovare uno smartphone con un design veramente distintivo.

An unofficial render of the Xiaomi 13 (Image credit: OnLeaks / Compare Dial)

OnLeaks ha anche condiviso dei rendering non ufficiali di Xiaomi 13 Pro (in collaborazione con Zoutons ) che sembra avere un design completamente diverso da quello degli iPhone di Apple.

Il comparto fotografico somiglia a quello di Xiaomi 13, ma lo schermo da 6,65 pollici è curvo e i bordi del telefono sono molto più stretti, tratto distintivo degli smartphone Android di fascia alta.

Oltre ai render sono emerse anche alcune specifiche di Xiaomi 13 Pro, tra cui la fotocamera principale da 50,3 MP, delle dimensioni di circa 163,0 x 74,6 x 8,8 mm (che salgono a 11,8 mm in corrispondenza della protuberanza della fotocamera posteriore) e le presunte colorazioni, ovvero nero, bianco, rosa e verde.

(Image credit: OnLeaks / Zoutons)

Secondo la fonte, Xiaomi 13 Pro costerà 66.800 rupie indiane, pari a circa 800€. Del resto, come ben sappiamo, la conversione non avviene mai con un rapporto 1:1, quindi i prezzi europei dovrebbero essere sensibilmente più alti, soprattutto considerando il listino degli attuali top di gamma Xiaomi.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma visto che i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro arriveranno entro la fine del 2022 ci aspettiamo di ricevere ulteriori conferme nelle prossime settimane.

Analisi: il design di Xiaomi 13 potrebbe essere un mix tra quelli di Xiaomi 12 e iPhone 14

Dai primi render, Xiaomi 13 sembra davvero un bel telefono, in particolare nella parte posteriore dove spicca un comparto fotografico molto rifinito che riprende la forma di quello presente su iPhone 14 e la combina con le sezioni distinte di del blocco di Xiaomi 12.

Anche se la forma somiglia a quella di iPhone 14, la presenza di un unico foro centrale per la selfie camera è sicuramente un bene in termini di continuità dello schermo. Inoltre, sempre ammesso che questi rendering siano reali, chi non ama l'idea di avere uno smartphone simile a iPhone 14 potrebbe optare per Xiaomi 13 Pro che presenta un design più in linea con altri modelli Android.

Manca poco per scoprire la verità sui nuovi top di gamma Xiaomi, ma nel frattempo siamo convinti che i prossimi top di gamma Xiaomi riusciranno a ritagliarsi un posto in classifica tra i migliori smartphone del 2022 .