Xbox Series X dovrebbe arrivare nella prima metà di novembre

L'annuncio del rinvio di Halo Infinite ha indirettamente confermato l'arrivo di Xbox Series X per il mese di novembre di quest'anno. Nel comunicato di Microsoft, però, non veniva specificata alcuna data, né tanto meno se la console uscirà all'inizio o alla fine del mese.

Nuove indicazioni che aiutano a circoscrivere la data di uscita arrivano adesso da un comunicato stampa per Yakuza: Like a Dragon e dalle pagine ufficiali del gioco su PSN e Microsoft Store. Per fortuna, sembra che Xbox Series X sia destinata ad arrivare prima del previsto.

Secondo un comunicato stampa, Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile con il lancio di Xbox Series X. Il gioco uscirà contemporaneamente anche su Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 e Steam.

Andando sul Microsoft Store, l'uscita di Yakuza: Like a Dragon è prevista per il 13 novembre e la stessa data viene indicata sul PlayStation Store. In base a questo, ci sentiamo di ipotizzare, con una certa sicurezza, che Xbox Series X possa arrivare tra il primo di novembre e il 13 dello stesso mese.

Questa finestra temporale coinciderebbe con alcune notizie recentemente riportate dalla testata The Verge, alla quale alcuni fonti avevano rivelato l'uscita di Xbox Series X nella prima settimana di novembre.

(Image credit: Microsoft)

Yakuza: Like a Dragon supporterà anche Xbox Smart Delivery, che permetterà ai giocatori di comprare un titolo e poterlo giocare su Xbox One o Xbox Series X in una versione ottimizzata per la rispettiva console. Ci sarà inoltre una funzionalità cross-save e dunque, se pianificate di prendere solo in un secondo momento la console next-gen, potrete continuare a giocare senza dover rinunciare ai vostri progressi.

Yakuza e draghi

Yakuza: Like a Dragon segnerà una differente direzione per la serie e introdurrà delle consistenti meccaniche RPG rispetto al passato con i combattimenti che saranno per la prima volta a turni. I giocatori prenderanno i comandi del nuovo protagonista Ichiban Kasuga e anche l'ambientazione sarà del tutto inedita dato che le vicende si svolgeranno a Yokohama.

Anche nella seconda città più popolosa del Giappone potrete intraprendere le classiche attività secondarie che contraddistinguono la serie come il karaoke, giocare con i cabinati Sega e altri minigiochi che terranno incollati i fan della saga al controller.

Il prossimo annuncio atteso da di Microsoft riguarda Xbox Series S, ovvero una versione più economica e meno potente di Series X. Alcune foto del controller e di una confezione ufficiale sembrano ormai aver confermato l'esistenza di questa versione della console, anche se resta da capire se accompagnerà o meno Xbox Series X al lancio.