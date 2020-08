Xbox Series S, la versione economica della console next-gen svelata da un controller

Per molti mesi ci si è chiesti se, dopo le indiscrezioni iniziali, una versione economica di Xbox Series X con specifiche più basse fosse ancora nei piani di Microsoft. La conferma adesso sembra arrivare dalle immagini apparse online di un controller e soprattutto della confezione.

L'utente di Twitter @zakk_exe sembra essere riuscito a mettere le mani proprio su un pad next-gen e ha pubblicato le foto della periferica e di una confezione che sembra proprio essere quella ufficiale.

Secondo quanto si legge nella confezione, tra le piattaforme con cui il pad è compatibile ci sono Xbox Series X, Xbox One, Windows 10, Android e iOS. A queste si aggiunge anche Xbox Series S.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CBAugust 9, 2020

Xbox Series S dovrebbe avere una risoluzione massima di 1440p a 60 fps e dovrebbe essere la controparte next-gen dell'attuale Xbox One S che si distingueva anche esteticamente dalla console top di gamma per il caratteristico colore bianco.

Nuovi annunci all'orizzonte

Nonostante i leak e le varie voci su una versione economica della console, Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente Xbox Series S. Anche se non si conosce ancora il prezzo esatto di Xbox Series X e PS5, alcuni analisti prevedono che non saranno proprio console economiche. Sembra dunque ragionevole che, come ha fatto Sony con la Digital Edition, la casa di Redmond possa decidere di vendere una versione economica che sia in grado di attrarre un maggiore numero di utenti verso l'ecosistema Xbox.

Dato che ormai manca davvero poco all'arrivo delle console previsto per fine anno, entro questo mese o il prossimo dovremmo conoscere finalmente il prezzo e la data di uscita di PS5 e Xbox Series X.

Non è detto, però, che Xbox Series S possa arrivare in contemporanea con la console top di gamma, considerato che la versione economica di Xbox One era arrivata solo a metà generazione. Non resta dunque che aspettare, anche se adesso abbiamo almeno una conferma che Xbox Series S esiste.