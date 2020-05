Xbox Series X: Microsoft presenta i primi titoli Next Gen

L’evento Xbox 20/20 di Microsoft si è appena concluso. Si è dato molto spazio all’annuncio di alcuni dei titoli next-gen in arrivo su Xbox Series X con Smart Delivery e altri inclusi in Xbox Game Pass.

Badge "Ottimizzato per Xbox Series X"

(Image credit: Microsoft)

I giochi ottimizzati per sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo hardware in Xbox Series X, nonostante siano fruibili anche su altre piattaforme, mostreranno un nuovo badge. Microsoft l'ha condiviso sui suoi canali social ieri, in attesa dell'evento Xbox 20/20.

Smart Delivery

Microsoft sta cercando di creare un proprio ecosistema Xbox che va al di là della nuova generazione Series X; non a caso l'azienda ha fatto più volte riferimento al sistema Smart Delivery e ai titoli che ne faranno parte.

Smart Delivery permetterà ai giocatori di avere sempre a disposizione “la migliore versione dei giochi che si possiede”, indipendentemente dalla generazione di console di cui dispongono. L’azienda, infatti, aveva già annunciato che i possessori dei titoli Smart Delivery su Xbox One potranno usufruire gratuitamente delle versioni migliorate su Xbox Series X, senza quindi dover acquistare nuovamente il gioco o pagare per l’upgrade.

I titoli Smart Delivery per ora confermati e mostrati durante la diretta sono:

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Dirt 5

Chorvs: Rise as One (2021)

Madden NFL 21

Vampire The Masquerade: Bloodlines 2

Call of the Sea

The Ascent

Second Extinction

Questi giochi saranno quindi disponibili anche sulla “vecchia” generazione di console ma, anche se per sfruttarli al meglio andranno giocati su Xbox Series X. La nuova console Microsoft sarà infatti in grado di sfruttarne al massimo le caratteristiche esclusive, come la grafica in 4K fino a 120fps, Direct Storage, ray-tracing basato su DirectX e accelerato via hardware, tempi di caricamento ridotti e molto altro ancora.

Altri titoli mostrati

Tra gli altri giochi apparsi durante lo show ci sono Scorn e The Medium, due titoli della categoria horror che verranno inclusi in Xbox Game Pass che si sono contraddistinti per un dettaglio grafico davvero stupefacente.

Annunciati anche Scarlet Nexus di Bandai e Yakuza Like a Dragon di SEGA, entrambi giocabili sulla nuova generazione di console Microsoft.

Uno screenshot preso dal trailer di Scorn. (Image credit: Microsoft)

Niente titoli first party

Come sapevamo, nonostante i grandi annunci fatti da Microsoft e dai suoi partner durante l’evento, non sono stati presentati titoli first party, ovvero le cosiddette esclusive sviluppate direttamente dagli studi dell’azienda di Redmond. Tra i grandi assenti spiccano Halo Infinite e Senua’s Saga: Hellblade II.

Non disperate, tuttavia, perché gli annunci relativi ai titoli esclusivi dovrebbero arrivare a giugno, durante un altro evento Xbox 20/20. Microsoft ha infatti in mente di organizzare eventi mensili dedicati alla nuova generazione di Xbox, che termineranno con il lancio ufficiale previsto per fine anno.

Per maggiori dettagli sui titoli annunciati e per dare un'occhiata a trailer e gameplay pubblicati fin'ora potete consultare la nostra pagina dedicata che comprende tutti i titoli in uscita su Xbox Series X, in continuo aggiornamento: