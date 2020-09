Xbox Series X e Xbox Series S: ecco le dimensioni a confronto (con altre console)

È tempo di iniziare a fare spazio sotto al televisore: sono state condivise le foto di due repliche ufficiali in scala 1:1 di Xbox Series X e Xbox Series S, ovvero delle repliche in scala 1:1 delle due console.

Xbox Series S, essendo più sottile, ha l'aspetto di una console maggiormente portabile e che non occupa troppo spazio. Xbox Series X, invece, misura 15.1cm x 15.1cm x 30.1cm the Xbox Series X, e le sue dimensioni sono quasi il doppio rispetto alla maggior parte delle altre console.

I colleghi di GameSpot sono tra coloro che hanno ricevuto i mock-up, e li hanno fotografati per confrontarli con PS4 Pro, Nintendo Switch e Xbox One X.

Di seguito potete vedere il confronto nei loro tweet:

Got my hands on the Xbox Series S and Series X...prototypes! Sent over by MicrosoftThese designs are SLICK, especially the Series S!Did some size comparisons w/ current gen, saw how they fit in my broke boy Ikea setup. Check my breakdown on @GameSpot: https://t.co/qE5eIvk66j pic.twitter.com/oM4l4XC5VwSeptember 10, 2020

Come sottolinea Higham, bisogna fare attenzione a non bloccare le ventole:

yup, still a lil thick but you also gotta make sure there's room on the right side (not like in this photo lol) of it since thats where the fan is pic.twitter.com/m9RnrLpYpmSeptember 10, 2020

Quanto spazio serve?

Poter fare un confronto tra le console più vecchie e quelle next-gen è molto utile per capire di quanto spazio esattamente c'è bisogno per posizionare Xbox Series X o Xbox Series S.

Dalle foto per esempio possiamo vedere che Xbox Series S ha più o meno le stesse dimensioni di PS4 Pro. Quest'ultima sembra leggermente più alta, però è decisamente più piccola di Xbox Series X, di quasi il 60% per l'esattezza secondo quanto afferma Microsoft.

Il confronto migliore è quello tra Xbox Series X e Nintendo Switch. Sembra che l'ampiezza delle due console sia la stessa. Non serve specificare naturalmente che la Series X è molto, molto più profonda della Nintendo Switch.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna, se trovare spazio per Xbox Series X nel vostro setup per l'intrattenimento casalingo!