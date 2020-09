We weten nu eindelijk hoe groot de Xbox Series X wordt

Je zal nu al plaats vrij moeten gaan maken in jouw entertainment center - er zijn foto's opgedoken van de Xbox Series X en Xbox Series S in de woonkamers van journalisten, en ze zien er gigantisch uit.

De Xbox Series S ziet eruit als een iets dikkere versie van de Xbox One X met een grotere voorkant, en zal dus ook niet al teveel plaats innemen in jouw huidige setup, al is dat voor zijn grote broertje een ander verhaal. Met een breedte en diepte van 15,1 cm en een hoogte van 30,1 cm wordt de Xbox Series X een kanjer en makkelijk dubbel zo groot als sommige andere consoles.

GameSpot was een van de eerste winkels die een niet-functionerend dummy-toestel in handen kreeg voor foto's en plaatste het naast de PS4 Pro, Nintendo Switch en Xbox One X.

De resultaten zijn bijna komisch, zoals Michael Higham van GameSpot liet zien in enkele tweets:

Got my hands on the Xbox Series S and Series X...prototypes! Sent over by MicrosoftThese designs are SLICK, especially the Series S!Did some size comparisons w/ current gen, saw how they fit in my broke boy Ikea setup. Check my breakdown on @GameSpot: https://t.co/qE5eIvk66j pic.twitter.com/oM4l4XC5VwSeptember 10, 2020

Er valt bijna niet naast te kijken. Los daarvan moet je ook nog eens voorzichtig zijn dat je de ventilator niet blokkeert, zoals Higham weet te melden:

yup, still a lil thick but you also gotta make sure there's room on the right side (not like in this photo lol) of it since thats where the fan is pic.twitter.com/m9RnrLpYpmSeptember 10, 2020

Hoeveel ruimte heb je exact nodig?

Door consoles van de huidige generatie naast de nieuwe te plaatsen krijgen we een goed beeld van juist hoeveel ruimte we gaan moeten vrijmaken voor de Xbox Series X en Xbox Series S.

We kunnen bijvoorbeeld op sommige foto's al zien dat de Xbox Series S bijna even groot is als de PS4 Pro. De PS4 Pro lijkt net een tikkeltje groter, maar als we de twee nieuwe Xbox-consoles met elkaar vergelijken, dan zou volgens Microsoft de Series S 60% kleiner zijn dan de Xbox Series X.

De beste vergelijking voor de Xbox Series X is die met de Nintendo Switch vreemd genoeg, aangezien de breedte van beide toestellen (als de Series X op zijn zijde ligt) ongeveer gelijk is. Natuurlijk is de Series X veel, veel dikker dan de Nintendo Switch en is er het rooster bovenaan waar je rekening mee dient te houden.

We wensen je alvast veel plezier met het verwerken van dit in jouw entertainment center.