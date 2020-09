Xbox Series X e S saranno le prime console in assoluto a sfoggiare Dolby Vision

Per la prima volta nel mondo delle console, i precursori delle tecnologie audiovisive Dolby hanno annunciato che i modelli Microsoft di prossima generazione Xbox Series S e Series X offriranno nei loro giochi sia Dolby Vision che Dolby Atmos.

Secondo il sito Web di Dolby, le nuove console di Microsoft potranno usufruire di audio Dolby Atmos tridimensionale per i giochi già al momento del lancio, mentre il supporto Dolby Vision sarà disponibile dal 2021.

Il sito afferma inoltre che Dolby Vision porterà "luminosità, contrasto, colore e profondità che vanno oltre i tradizionali giochi HDR" offrendo "luci 40 volte più luminose", "livelli di nero 10 volte più profondi", senza dimenticare una "profondità di colore fino a 12 bit ".

Introducing the next level of gaming.⁣⁣The Xbox Series X and Xbox Series S are the first consoles ever with gaming in Dolby Vision® (coming soon) and Dolby Atmos® (available at launch).⁣⁣⁣⁣@Xbox, welcome to gaming in Dolby. https://t.co/5lkpVT8ntbSeptember 10, 2020