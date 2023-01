Xbox Oreo, l'edizione limitata che non sapevi di volere

Xbox ha collaborato con Oreo per creare una confezione di Oreo in edizione limitata a tema Xbox. Come comunicato da Xbox (Si apre in una nuova scheda), i nuovi biscotti usciranno in esclusiva per il mercato europeo a gennaio nella tipologia classica, con cialda al cacao e ripieno alla vaniglia. Nella parte superiore saranno impressi sei disegni personalizzati, tra cui il logo Xbox e i pulsanti A, B, X, Y del controller di Xbox Series X e Xbox Series S.

I giocatori potranno scansionare la confezione degli Oreo per giocare a un mini-gioco in cui cercano di decifrare alcune combinazioni di biscotti per sbloccare contenuti a tema Oreo in Forza Horizon 5, Sea of Thieves e Halo Infinite.

Tra questi ci sono una nave bianca e nera in Sea of Thieves, una decappottabile a strisce blu, bianche e nere in Forza Horizon 5 e un pacchetto di armature in Halo Infinite.

I biscotti saranno disponibili in 22 Paesi, tra cui l'Italian, ma solo fino a esaurimento scorte. In alternativa, si può provare a ottenere le skin senza acquistare gli Oreo giocando online.